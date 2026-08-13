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Experta alimentaria avisa del riesgo de desabastecimiento si controles asfixian a empresas

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Santander, 13 ago (EFE).- La profesora de investigación del CEBAS-CSIC Ana Allende advierte del riesgo de desabastecimiento alimentario si no se logra el equilibrio entre tener controles rigurosos y no comprometer la viabilidad y el futuro de las empresas.

"Necesitamos entender cuáles son las medidas de control que se pueden implementar y hasta qué punto podemos hacer el alimento más seguro", dice a EFE esta experta, que asegura que se ha avanzado mucho en la detección de riesgos en seguridad alimentaria.

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Sin embargo, cree que si se quiere "seguir presionando a la industria" para que continúe incluyendo controles muy estrictos sin tener en cuenta otros aspectos de sostenibilidad o de viabilidad, al final lo que puede pasar es que haya desabastecimiento por cierre de empresas.

Esta profesora del

 ha intervenido en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, en un seminario sobre ciencia e innovación para una alimentación saludable y sostenible.

Y en ese foro ha advertido de que el riesgo de desabastecimiento es algo real y que de hecho se produce.

También ha defendido que hace falta ir hacia un nuevo paradigma en seguridad alimentaria en el que no solo se tenga en cuenta la salud pública para buscar un equilibrio.

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Sin perder de vista el objetivo de "tener alimentos cada vez más seguros", también debe ser viable producir con las condiciones de sostenibilidad "y de circularidad que exige el medio ambiente".

"Hasta hace muy poco hemos estado exigiendo cada vez alimentos más seguros, pero ahora la comunicación tiene que ser importantísima con el consumidor, porque el riesgo cero no existe y tenemos que evaluar bien, y tomar una decisión equilibrada con todos los aspectos que hay que tener en cuenta", señala la investigadora.

También afirma que el cambio climático y los fenómenos extremos que se están dando son "críticos" en seguridad alimentaria.

"Estamos viendo que hay reintroducción de nuevas especies patógenas o emergentes", indica Ana Allende.

Apunta que también el incremento en las temperaturas hace que el mantenimiento de la cadena del frío "se vea muy vulnerada" y se favorezca "la proliferación de muchísimos de los patógenos entéricos", que causan enfermedades digestivas.

Y, a la vez, "las empresas vuelven a estar todavía más estresadas porque deben incorporar más medidas preventivas y más medidas de control".

Explica que, con eventos climatológicos extremos, se reducen muchísimo las fuentes de agua disponibles y "todo eso va a llevar a unas consecuencias tremendas".

"Todo afecta, todo es estrés al sistema, y lo que tenemos que saber es hasta qué punto podemos exigir a la industria", insiste.

Allende también cree que no se ha hecho el suficiente trabajo para comunicar correctamente y para transmitir ese mensaje al consumidor y a la población general. "Creo que eso es algo en que se ha fallado", añade.

Y considera que en cualquier caso "hay que hacerlo muy bien, porque si no se puede convertir en un arma de doble filo".

EFE

ppc/mcm

(Foto)

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