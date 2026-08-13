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Euskadi defiende reagrupar a los menores de Ceuta con sus familias, no repartirlos

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Vitoria, 13 ago (EFE).- El Gobierno Vasco ha reiterado la posición que ha mantenido sobre los menores en Ceuta, al dar prioridad al reagrupamiento con sus familias marroquíes antes que a un reparto, según el director de Infancia, Adolescencia y Familias, Txema Ezkerra.

El director ha comparecido ante la prensa de Vitoria tras participar de forma telemática en la reunión técnica convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia con las comunidades autónomas sobre la atención de los menores migrantes no acompañados en Ceuta.

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Ezkerra ha detallado que en esta reunión no se ha hablado del reparto de menores, que no estaba en el orden del día, y sí de la aprobación de 25 millones de euros destinados a Ceuta, una propuesta que, según ha explicado, se ha aprobado por unanimidad.

Luego ha habido un turno de intervención en el que el director del Gobierno Vasco ha insistido en que Euskadi ya acoge a menores por encima de su capacidad, aunque no ha dado cifras del conjunto de la comunidad. Los últimos datos que ha facilitado hoy mismo Bizkaia son de 584 menores acogidos en este territorio, más de 200 por encima de su capacidad.

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Ezkerra ha insistido en que Euskadi "no aceptará derivaciones impuestas, improvisadas o sin garantías". "Entendemos la situación de Ceuta y que se le trasladen los recursos necesarios, pero la solución no puede ser trasladar a los menores de un territorio a otro".

"Antes de cualquier derivación entendemos que el Estado debe agotar todas las vías para localizar a sus familias y facilitar una reunificación. La primera obligación del Estado es no es repartir menores, es proteger a los menores", ha subrayado.

Según Ezkerra, Euskadi "ha sido y va a seguir siendo solidaria, pero no se puede confundir la solidaridad con no acuerdo, no planificación o no respeto competencial", ha concluido. EFE

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