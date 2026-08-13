Estabilizado el incendio forestal de Castellví de la Marca (Barcelona)

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Barcelona, 13 ago (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por estabilizado a primera hora de este jueves el incendio forestal en Castellví de la Marca (Barcelona) que se originó ayer tarde y que obligó a confinar preventivamente cuatro urbanizaciones durante unas horas.

En el incendio forestal todavía trabajan esta mañana una decena de dotaciones terrestres con el objetivo de repasar el perímetro y los puntos calientes que puedan surgir en su interior para la total extinción del fuego, según informan los bomberos en redes sociales.

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El fuego se originó poco después de las cuatro de la tarde de ayer en la zona del Castellot, en Castellví de la Marca, y según datos provisionales de los Agentes Rurales ha afectado a unas 8 hectáreas en el espacio natural protegido de Montmell-Marmellar.

Los Bomberos de la Generalitat llegaron a desplegar para este incendio 42 dotaciones terrestres y quince aéreas, y el fuego comenzó a evolucionar favorablemente a última hora de la tarde de ayer.

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Este incendio forestal obligó a confinar preventivamente a cuatro urbanizaciones en las que hay domiciliadas unas 170 personas -Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes y la Talaia Mediterrània- y a cerrar las carreteras secundarias TV-2442 y la TV-2443. EFE