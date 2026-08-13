Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

El Foro de Cooperación Europa-América Latina del Zinemaldia acogerá filmes de nueve países

Guardar

San Sebastián, 13 ago (EFE).- Quince directores procedentes de nueve países presentarán sus proyectos en la 15 edición del Foro de Coproducción Europa-América Latina que se celebrará dentro del Festival de Cine de San Sebastián.

Argentina, Venezuela, Reino Unido, México, Italia, Uruguay, Chile, Brasil y República Dominicana son los países de las producciones que serán presentadas a potenciales socios para completar la financiación y mejorar el acceso a mercados internacionales, ha informado este jueves el Zinemaldia en un comunicado.

PUBLICIDAD

Con motivo del 15 aniversario de su creación el foro ha incrementado la dotación del premio a mejor proyecto hasta los 30.000 euros.

Entre los filmes seleccionados figura 'Te vienen a quitar tus congos', del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, que ganó el Oso de Plata al mejor director en Berlín con 'Pepe', un filme con el que participó en Zabaltegi en 2024, y 'Buscando a Sam', de la venezolana Mariana Rondón, Concha de Oro a la mejor película en 2013 por 'Pelo malo'.

PUBLICIDAD

También estarán en el foro 'Mamá ceniza', de la chilena Tana Gilbert que con 'Malqueridas' (2023) se alzó con el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Venecia; y 'O estranho menino/Nature Boy', del brasileño Matias Mariani, seleccionado en Berlinale Panorama 2020 con 'Cidade Pássaro / Shine Your Eyes'.

La producción hispano-uruguaya 'Cara sucia', de Ignacio Acconcia; 'El último sonidero', de Selma Cervantes (México); 'El último crucero/ The Last Cruise', de la británica Rachel Daisy Ellis, e 'Isabel Hernández', de Giorgio Giampà (Italia), participarán también en el foro.

'Este es el recuerdo que me gustaría tener de mamá', del mexicano Ernesto Martínez Bucio, alumno de Elías Querejeta Zine Eskola y ganador del Premio a la mejor película de la sección Perspective de la Berlinale en 2025 con 'El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)' son otros de los proyectos que se presentarán a potenciales socios.

'Las ilusiones' de la argentina Ingrid Pokropek; 'Los inexpertos' del también argentino Felipe Solari Yrigoyen, y 'La revolución de las sirenas modernas' de la uruguaya Azul Vanni Núñez estarán también en el foro de coproducción.

El listado se completa con películas de otros cineastas que también han competido en el Festival donostiarra como el argentino Santiago Loza, que estará con 'Diario inconsciente', el chileno Christopher Murray, con 'Piedras gigantes', y la argentina Celina Murga con 'Los ensayos'.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Perseidas 2026: hasta cuándo se podrá ver la lluvia de estrellas y todos los detalles para no perderte las Lágrimas de San Lorenzo

El espectáculo astronómico se podrá ver todavía con cielos despejados y en zonas sin contaminación lumínica

Perseidas 2026: hasta cuándo se podrá ver la lluvia de estrellas y todos los detalles para no perderte las Lágrimas de San Lorenzo

Números ganadores del Super Once del 13 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once del 13 agosto

Cómo cultivar fresas en casa: el método de un biólogo para sembrarlas en un espacio pequeño

Materiales reciclados, horas de sol y un buen drenaje: no hace falta tener un huerto enorme para tener fresas en casa

Cómo cultivar fresas en casa: el método de un biólogo para sembrarlas en un espacio pequeño
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

El Gobierno confirma la muerte de un español en el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

ECONOMÍA

El camarero de un hotel en Ibiza se graba un TikTok para difundir cuánto les cuesta realmente el café que venden a 5 euros: el despido es procedente

El camarero de un hotel en Ibiza se graba un TikTok para difundir cuánto les cuesta realmente el café que venden a 5 euros: el despido es procedente

Henar Plata, abogada: “Si han retrasado o cancelado tu vuelo es muy importante que tengas en cuenta que la aerolínea también está obligada a cubrir estos gastos”

Los precios de la energía disparan la inflación al 3,6% en julio y obligan a elevar a 20 céntimos la rebaja en el gasóleo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Convertir el salón en dormitorio: el nuevo negocio de los caseros de pisos compartidos para ganar un 50% más con el alquiler

DEPORTES

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España

Un equipo de fútbol de Inglaterra se queda sin partido por el eclipse solar: “Me sorprendió, pero no podemos hacer mucho”

LaLiga estrena el balón más inteligente del mundo: tiene que cargarse y ayudará a los árbitros cuando acudan al VAR