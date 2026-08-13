El debut de Grimaldo, el retorno de Giuliano, la duda de Julián Álvarez y el último test

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Madrid, 13 ago (EFE).- Incorporados ya todos los efectivos, incluido Julián Alvarez, el Atlético de Madrid completa este viernes sus partidos de la pretemporada frente al Marsella con el probable estreno ya de Alejandro Grimaldo, más rodaje para Pablo Barrios y Kang in Lee, el retorno de Giuliano Simeone y la duda de si habrá minutos para los últimos mundialistas en llegar, a cinco días del comienzo de LaLiga.

Es la incógnita si jugará ya Julián Álvarez, aunque parece poco probable tras empezar los entrenamientos este martes, entre el ruido que desprende su futuro en el Atlético y su deseo hoy por hoy imposible de jugar en el Barcelona; como tampoco se prevén minutos ni para Álex Baena ni para Marcos Llorente, los tres últimos en sumarse a la pretemporada, cuando se avecina ya el comienzo liguero.

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Además, Alexander Sorloth, con una dolencia muscular, es baja este viernes en el cuarto y último amistoso de pretemporada, tras el triunfo inicial por 4-1 contra el Getafe al que han seguido dos revés consecutivos frente al Manchester United (2-1) y el Manchester City (3-1), con las remontadas sufridas después de haberse adelantado en el marcador en los dos en el primer tiempo.

La exigencia crece ya en el Atlético, que también aguarda al central internacional argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, procedente del Tottenham, mientras da salida a Thiago Almada, Nahuel Molina o Matteo Ruggeri y pone a punto a Julián Álvarez, Baena, Llorente y Marc Pubill, futbolistas fundamentales en este curso, como también lo serán Grimaldo, Barrios, Giuliano Simeone y Kang in Lee, que apunta al ataque en Francia tras su debut dominical.

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La alineación probable del Atlético para el duelo está formada por Jan Oblak, en la portería; Jorge Domínguez, Robin Le Normand y David Hancko, como centrales; Giuliano Simeone y Alejandro Grimaldo, como carrileros; Pablo Barrios, Koke Resurrección, Kang in Lee; Arnau Ortiz y Ademola Lookman, en la delantera.

Para Grimaldo, fichado este verano del Bayer Leverkusen, será su primer partido con el Atlético de Madrid, lanzado desde el carril izquierdo desde el que marcó 14 goles y dio 12 asistencias en el pasado ejercicio. Para Giuliano Simeone, su primer duelo de esta pretemporada tras ser finalista en el Mundial. Y para Barrios y Kang in Lee, minutos y recorrido necesarios, por primera vez titulares en la presente pretemporada.

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Son algunos de los trazos que dará Diego Simeone a su equipo en Marsella, donde Koke Resurrección deberá refrendar su ventaja actual para la titularidad respecto a Morten Hjulmand para el estreno contra el Málaga y Arnau Ortiz y Jorge Domínguez seguirán en la dinámica del once del primer equipo, ambos titulares previsiblemente a la espera de la disponibilidad en condiciones óptimas de todos los jugadores mundialistas de conjunto rojiblanco.

Los condicionantes, con la vuelta escalonada del Mundial de varios de los presumibles titulares cuando avance la competición, restan magnitud al ensayo de este viernes del Atlético, que no será tan definitorio como suele serlo el último encuentro de preparación de cada pretemporada desde que lo dirige Simeone: generalmente alinea a los mismos o casi los mismos en el amistoso final y en el inicio de la Liga. Esta vez, no será así. O no lo parece.

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El Marsella es una buena prueba. Dentro del proyecto de Bruno Genesio que inicia en esta campaña, entre los vaivenes insistentes e irresolubles de la última temporada y el traspaso de su futbolista más determinante, Mason Greenwood, al Fenerbahce por casi 40 millones de euros, el conjunto francés se recompone para acercarse al poderoso París Saint-Germain.

Ha ganado cuatro de sus cinco amistosos en este verano, el último por 3-1 contra el Athletic Club. Un aviso para el Atlético, ya casi en modo competición. EFE

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