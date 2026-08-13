A prisión dos de los cinco detenidos por traer en lanchas a migrantes de Argelia a Murcia

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Murcia, 13 ago (EFE).- Cinco hombres han sido detenidos en altamar y en Alicante, dos de ellos ya en prisión, por traer a migrantes en lanchas de Argelia a Murcia en una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera-Agencia Tributaria, en la que han sido intervenidas dos embarcaciones con motores de 300 caballos, además de varias armas.

Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, contrabando, lesiones, desobediencia grave a los agentes de la autoridad y tenencia o depósito de sustancias inflamables, explosivas o incendiarias.

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Dos de ellos han ingresado en prisión provisional por orden judicial, ha informado este jueves la policía en un comunicado que detalla que la operación se inició a principios del pasado julio, cuando llegó a Águilas una lancha con 24 personas de origen argelino, 4 de ellas menores, de las que fueron identificadas las que la patroneaban.

Luego se supo dónde la ocultaban cuando querían remodelarla tras varios usos con el fin de evitar que fuera identificada en su lugar de amarre en puerto, para los que le cambiaban el nombre, los asientos o la matrícula.

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Días después se localizó una embarcación que aguardaba en alta mar con otras 24 personas a bordo frente a la costa murciana para ser abastecida de combustible por otra y al ser descubiertos, los patrones obligaron a saltar por la borda al pasaje sin salvavidas.

En la huida la lancha causó heridas graves con una hélice en el pecho y las extremidades a un menor de 15 años que tuvo que ser operado en un hospital.

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Tras una persecución en mar abierto en condiciones climatológicas adversas, fueron arrestados cuatro hombres al cargo de la embarcación.

Muchos de los migrantes, que lograron ser rescatados, tuvieron que ser asistidos con maniobras cardiorrespiratorias por el agua que habían tragado por no saber nadar.

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Tenían quemaduras de primer y segundo grado en los glúteos o las piernas por la reacción química corrosiva y abrasiva en la piel al contacto del agua salada con la gasolina que se derrama cuando abastecen el depósito sin apagar el motor para no perder tiempo.

El quinto detenido era quien suministraba el combustible, y en su vivienda en Alicante encontraron un revólver y diez cartuchos, y en otra en el municipio Mutxamel fue intervenida una lancha, una pistola de balines y una furgoneta y el remolque con el que lo transportaban.

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La organización cobraba entre 6.000 y 10.000 euros por el viaje. EFE

(foto) (vídeo)