Autoridad antimonopolios cuestiona excepciones a la regla del 50+1 en la Bundesliga

Guardar

Berlín, 12 ago (EFE).- La autoridad antimonpolios alemana consideró este miércoles legítima la llamada regla del 50+1 que rige en la Bundesliga alemana y que exige que los socios tengan mayoría en los órganos de decisión de los clubes, pero cuestionó las excepciones que se hacen con clubes como el Leverkusen o el Wolfsburgo, propiedad de Bayer y Wolfswagen, respectivamente.

"La Oficina Federal Antimonopolios considera la regla del 50+1 legítima desde el punto de vista del derecho de carteles. Una condición, sin embargo, es que se aplique de manera consecuente y sin diferencias, mientras no haya razones objetivas para ello", dice un comunicado del organismo con sede en Bonn (oeste de Alemania).

PUBLICIDAD

El presidente de la Oficina Antimonopolios, Andeas Mundt, dijo que hay puntos que la Liga Alemana de Fútbol (DFL) debe considerar para tener seguridad jurídica en la aplicación de la regla, para que no entre en colisión con las normas sobre la libre competencia que rigen en la Unión Europea.

"En primer lugar, la DFL debe procurar que, en todos los clubes de la primera y la segunda Bundesliga, haya caminos abiertos para que los seguidores se hagan socios del club y puedan participar en las decisiones", dijo Mundt.

PUBLICIDAD

"En segundo lugar debe garantizar que en las propias votaciones se cumple de manera estricta con la regla", agregó.

El primer punto afecta al Bayer Leverkusen y el Vfl Wolfsburgo, que son 100 por 100 de los consorcios Bayer y Volkswagen y gozan de una excepción, porque las dos compañías han impulsado las actividades deportivas de los clubes que no tienen socios.

PUBLICIDAD

Otro club afectado es el RB Leipzig, un club que tiene sólo un puñado de socios ligados al consorcio de bebidas energétgicas Red Bull.

El segundo lugar apunta al Hannover 96 donde hubo una votación en la que el principal accionista votó en contra del mandato que había recibido de una asamblea de socios en un caso determinado.

PUBLICIDAD

Mundt subrayó que la Oficina Antimonopolios no ha abierto, en ningún momento, un proceso contra la regla del 50+1 ni piensa abrirlo y que la decisión de hoy es sólo la respuesta a una consulta de la DFL

La decisión tomó en cuenta la jurisprudencia europea reciente sobre la Superliga y otras cuestiones en el Tribunal de Justicia Europeo determinó que reglas que limitan la libre competencia son legítimas si sirven a un objetivo legítimo para el bien común.

PUBLICIDAD

Una condición es que se objetivo se persiga de manera coherente y sistemática.

En ese sentido, el comunicado constata que la DFL, al otorgar licencias para la segunda y la primera Bundesliga, no presta suficiente atención a que todos los clubes le ofrezcan a sus seguidores la posibilidad de convertirse en socios.

PUBLICIDAD

Al final del comunicado se sugiere que una eliminación de las excepciones acabaría con una situación de desigualdad y le daría más seguridad jurídica a la aplicación de la regla.EFE