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La UD Las Palmas supera los 23.000 abonados a cinco días del estreno liguero

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 ago (EFE).- La UD Las Palmas ha superado la cifra de 23.000 abonados para la temporada 2026-2027 en LaLiga Hypermotion, según ha comunicado el club isleño este martes a través de sus redes sociales.

La entidad ha actualizado la cifra de fieles, que se sitúa en 23.014 cuando restan cinco días para iniciar la competición, el próximo domingo ante el Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria.

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Con el lema 'Siente la Unión', el club isleño se había marcado como objetivo alcanzar la cifra de 20.000 abonados, ampliamente superada, y ahora se marca como propósito igualar los 25.000 aficionados que se abonaron en el curso anterior. EFE

rg/mrgz/arh

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