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La Guardia Civil advierte en redes sociales: "Ni la frontera está abierta ni se abrirá"

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Madrid, 11 ago (EFE).- La Guardia Civil ha difundido un mensaje en español y en francés a través de redes sociales en el que advierte que "ni la frontera con España está abierta ni se abrirá" tras la entrada masiva ocurrida los pasados 30 y 31 de julio y ante el riesgo de que vuelva a haber un intento el próximo 15 de agosto.

En sendas publicaciones en Instagram y TikTok, el instituto armado explica que hay "nuevas barreras de contención": "Si las pasas, te devuelven. No te dejes engañar", concluye este mensaje, acompañado de una foto en la que se puede ver la barrera instalada en el mar tras la crisis migratoria ocurrida a finales de julio.

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La Benemérita ha lanzado este mensaje tras la entrada masiva de 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio, unas llegadas que habían sido alentadas a través de las redes sociales en mensajes en los que se animaba a los jóvenes a cruzar la frontera bajo el pretexto de que serían recibidos favorablemente en España.

Después de esta crisis, se han detectado nuevos llamamientos en estas plataformas para organizar un nuevo acceso masivo el próximo 15 de agosto, un riesgo ante el cual tanto Marruecos como España han tomado medidas con el fin de reforzar su control en la frontera. EFE

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