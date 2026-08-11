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El argentino Thiago Fernández jugará en el Levante cedido por el Villarreal

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Valencia, 11ago (EFE).- El extremo argentino Thiago Fernández jugará esta próxima temporada en el Levante cedido por el Villarreal, según informaron ambos clubes este martes.

Thiago Fernández tiene 22 años y llegó al Villarreal en el pasado mercado de invierno tras haber acabado su contrato con Vélez Sarsfield y firmó con el club 'groguet' un contrato de cinco años, hasta 2031.

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El nuevo jugador 'granota' se formó en las categorías inferiores de Vélez con cuyo primer equipo acumuló 48 encuentros, seis goles y nueve asistencias y en el que fue una pieza clave para la conquista del torneo apertura de 2024.

En diciembre de ese año, el jugador sufrió una grave lesión de rodilla y a mediados de 2025 Vélez anunció que quedaba apartado del primer equipo tras no haber llegado ambas partes a un acuerdo para renovar su contrato.

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Fernández jugó cedido en el tramo final de la pasada campaña en el Oviedo, con el que acumulo dieciséis partidos en Primera, en nueve de los cuales fue titular.

El Levante se había propuesto incorporar a un jugador de banda a su plantilla y el Villarreal tenía cuatro jugadores extracomunitarios en su plantilla por lo que debía dar salida al menos a uno, como ha hecho ahora con el argentino. EFE

jmg/nhp/arh

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