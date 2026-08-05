Yassir Zabiri: “El Racing fue la última oferta que recibí, pero me decidí rápido”

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Santander, 5 ago (EFE).- El nuevo futbolista del Racing de Santander, el delantero marroquí Yassir Zabiri, cedido por el Stade Rennais francés, aseguró que se decidió “rápido” por la oferta del conjunto cántabro, pese a ser la última que recibió, porque le gusta “España y la forma en la que se juega aquí”.

Acompañado de un traductor de francés, del responsable deportivo del Racing, Chema Aragón, y el director de Comunicación del club, Roberto González, Yassir Zabiri (Rabat, 2005) reconoció que, al ser contactado por el conjunto verdiblanco, que este año militará en LaLiga EA Sports (Primera), “no tuvo ninguna duda en desechar las ofertas de otros equipos”.

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El atacante marroquí dijo que llega con la intención de ayudar al equipo y se ha marcado un reto personal. "Mi primer objetivo es marcar diez goles. Cuando lo logre, intentaré aumentar esa cantidad", afirmó.

Zabiri también explicó que su experiencia en Portugal, donde militó en el Famalicao, fue positiva por la similitud del estilo de juego con el español, mientras que en Francia encontró un fútbol “diferente”, con más duelos y juego directo.

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“Mi estilo es el de España y el de Portugal”, sostuvo el ariete, que aseguró encontrarse bien físicamente, aunque señaló que trabaja para ganar intensidad de cara al inicio de la temporada.

Por su parte, el director deportivo del Racing, Chema Aragón, destacó que Zabiri es un futbolista que “complementa muy bien” a los otros delanteros de la plantilla, Asier Villalibre y Juan Carlos Arana, y que encaja con la identidad del equipo.

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“Es un jugador que pica muy bien el espacio, tiene una capacidad muy buena para finalizar y también destaca por su agresividad en las acciones defensivas para iniciar la presión”, dijo Aragón.

El responsable deportivo del Racing explicó que el club cerró su incorporación con relativa rapidez y se mostró convencido de que el delantero marroquí se adaptará pronto.

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“Creo que es un chico muy vivo e inteligente y que se va a adaptar bien, porque entre todos vamos a tratar de conseguir que su adaptación sea perfecta”, añadió. EFE

aas/lcj/cmm

(foto) (vídeo)