Unas 25 personas denunciarán ante los juzgados las cargas policiales de la manifestación contra la saturación turística

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Un total de 25 personas se han puesto en contacto con Alerta Solidària y Menys turisme, més vida para denunciar ante los juzgados las agresiones que recibieron en las cargas policiales de la manifestación contra la saturación turística del pasado 26 de julio en Palma.

Son 25 personas que resultaron heridas en la protesta, 15 de las cuales necesitaron asistencia médica, según han explicado el portavoz de Menys turisme, més vida, Jaume Pujol, y Àlvar Hervalejo, de Alerta Solidària, en una rueda de prensa.

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Desde esta última entidad están estudiando cada caso para valorar la presentación de denuncias individuales, además de una conjunta. Según ha explicado Hervalejo, están recopilando los informes médicos y las imágenes de las cargas policiales para identificar a los agentes implicados y formalizar las denuncias contra ellos.

((Habrá ampliación))