Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Telefónica, MasOrange y Vodafone refuerzan la red en 700 puntos de España por el eclipse

Guardar

Madrid, 5 ago (EFE).- Los principales operadores españoles, Telefónica, MasOrange y Vodafone, reforzarán la cobertura de red móvil en 700 puntos de España, en las zonas geográficas donde mejor visibilidad tendrá el eclipse solar del 12 de agosto, con el fin de adaptar su servicio a la afluencia de personas prevista.

Más allá del plan estrictamente estival, Telefónica ha realizado trabajos en la red para optimizar la señal móvil en más de 200 puntos repartidos a lo largo de los miles de kilómetros que abarca en España el próximo eclipse solar, según han informado fuentes de la compañía.

PUBLICIDAD

Especialmente, se reforzarán puntos de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco, con el objetivo de que la red responda "con plenas garantías ante la masiva afluencia de observadores nacionales e internacionales".

También MasOrange, el operador que más clientes tiene en España, ha activado un dispositivo especial de monitorización de su red ante un fenómeno que no se había visto desde 1912.

PUBLICIDAD

La península Ibérica será el mejor lugar del mundo donde podrá disfrutarse del eclipse total solar y, por ello, la compañía ha identificado alrededor de 300 ubicaciones estratégicas sobre las que está focalizando sus actuaciones, al ser las localizaciones que previsiblemente registrarán una mayor afluencia de visitantes, ha afirmado.

Con estas actuaciones, MasOrange busca asegurar la capacidad y el rendimiento de la red con el fin de garantizar la mejor experiencia de conectividad posible y atender con plenas garantías el incremento puntual de tráfico asociado a este acontecimiento de alcance internacional.

"Nos hallamos ante un hito histórico y queremos que nuestros clientes puedan disfrutarlo al máximo y compartir sus imágenes o vídeos en directo con la mejor calidad de red", han apuntado las fuentes.

También ha preparado un dispositivo especial Vodafone España, del fondo Zegona, para reforzar la estabilidad de su red ante la elevada concentración de personas prevista en determinadas zonas.

Vodafone ha optimizado su red y el servicio en 200 puntos de observación con buena visibilidad del fenómeno, han indicado desde la compañía.

El dispositivo comprende más de 1.700 celdas de telefonía móvil, sobre las que se realizará una monitorización específica antes y durante el eclipse.

Se reforzará especialmente el seguimiento de los nodos y celdas que proporcionan cobertura a estas zonas para detectar rápidamente cualquier incidencia y priorizar su resolución, han explicado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una española que vivió 3 años en Argentina vuelve a casa: “Mi vida aquí ya no existe”

La actriz regresó a su ciudad natal con la intención de quedarse, pero a los pocos días de llegar supo que ese plan no iba a funcionar

Una española que vivió 3 años en Argentina vuelve a casa: “Mi vida aquí ya no existe”

Por qué las infecciones de orina aumentan en verano y cómo evitarlas

Estas infecciones aumentan entre un 20 % y un 30 % durante los meses más cálidos del año

Por qué las infecciones de orina aumentan en verano y cómo evitarlas

La princesa Eugenia da a luz a su tercera hija con dos curiosidades: nacimiento en Lisboa y un nombre que guardan en secreto

La hija del príncipe Andrés y Jack Brooksbank han dado la bienvenida a su primera niña tras dos niños

La princesa Eugenia da a luz a su tercera hija con dos curiosidades: nacimiento en Lisboa y un nombre que guardan en secreto

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

El arresto fue posible gracias a un mandato internacional emitido por la justicia francesa en el marco de la Operación Pulpo, que desde 2024 tiene como objetivo desmantelar la estructura y las redes de esta organización

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

La inversora propone reservar entre 20 y 30 euros semanales hasta cubrir entre tres y seis meses de gastos básicos, sin tocar el ahorro destinado a otras metas

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Instituto de Medicina Legal (IML) ha recibido los cuerpos de 79 personas fallecidas

Europa da un volantazo tras la crisis de Ceuta: en apenas cuatro días pasa de señalar a España por su política migratoria a expresarle su “total solidaridad”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

ECONOMÍA

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

DEPORTES

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia

Todas las novedades de la temporada 2026-27 que ha hecho oficial el CTA: de los cambios con límite de tiempo a las lesiones de los porteros