Quartararo y Rins se sienten fuertes para afrontar la carrera de Silverstone

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Redacción deportes, 5 ago (EFE).- El francés Fabio Quartararo y el español Alex Rins, pilotos oficiales de Yamaha, se sienten fuertes para afrontar la duodécima cita del campeonato del mundo de motociclismo, el Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputa este fin de semana en el circuito de Silverstone.

El francés, campeón del mundo de MotoGP en 2021, reconoce en la nota de prensa de su equipo que "ha estado bien" tener tiempo para recargar pilas durante el parón veraniego, y dice estar "listo para volver a competir en Silverstone".

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Del trazado británico afirma que le gusta "mucho" y dice saber que puede "ser competitivo", aunque recuerda que la carrera del año pasado no terminó como él esperaba.

"Este fin de semana volveremos a trabajar duro para intentar conseguir un buen resultado", destaca Fabio Quartararo, vencedor en el trazado británico en 2021.

Su compañero de equipo, Alex Rins, reconoce haber disfrutado mucho de sus vacaciones, aunque "es hora" de volver a subirse a la moto y, como Quartararo, asegura que Silverstone es un circuito que le gusta.

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"Es muy rápido y técnico, y guardo buenos recuerdos de allí de diferentes categorías", aseveró.

Rins, vencedor del gran premio británico en 2017 sobre una Suzuki GSV RR, se mostró esperanzado en poder "empezar bien el viernes la segunda mitad de la temporada" y que en esta primera carrera tras el período estival pueda seguir "mejorando sesión tras sesión". EFE

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