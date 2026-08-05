Quagliata ve al Dépor "entusiasmado" con su vuelta a Primera División

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A Coruña, 5 ago (EFE).- El lateral izquierdo italiano Giacomo Quagliata es consciente de que al Deportivo le espera una temporada “jodida” tras su ascenso a Primera División, pero él ve al equipo “preparado” y “entusiasmado” con el reto de jugar en la máxima categoría.

"La liga española es una de las más importantes de Europa y del Mundo, con equipos como el Barça y el Madrid, que son top. Será muy difícil, pero estamos con entusiasmo. La temporada pasada nos puede venir bien para empezar esta con confianza y seguridad”, apuntó en rueda de prensa.

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Al futbolista, uno de los habituales en el once de Antonio Hidalgo durante el pasado curso, no le preocupa la juventud de la plantilla porque él ve “mucha calidad” en su equipo.

“La experiencia es importante, pero no tenemos miedo. Aquí hay jugadores muy interesantes”, apuntó el italiano, para quien los amistosos que el Dépor disputará en su país -contra Fiorentina y Génova- servirán para evaluar el nivel del equipo.

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“Tenemos enfrente dos equipos muy buenos y eso nos puede ayudar mucho para mejorar esos pequeños detalles. Medirse a equipos internacionales nos ayuda a mejorar, a entender lo que nos espera en LaLiga”, apuntó.

Finalmente, Quagliata avaló la posible llegada del lateral izquierdo Ángeliño: “Tengo la mentalidad de mejorar los detalles para ayudar al equipo y si hablamos de Angeliño es un jugador importante que me va a empujar para mejorar y dará un salto de nivel al equipo”. EFE

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dmg/cmm