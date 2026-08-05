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Muere la madre de los dos niños fallecidos en un incendio en Benalmádena (Málaga)

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Málaga, 5 ago (EFE).- La mujer que resultó herida de gravedad en un incendio declarado en una vivienda de Benalmádena (Málaga) el pasado 30 de julio, donde murieron sus hijos de 10 y 15 años, ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde se encontraba ingresada, han informado a EFE fuentes sanitarias.

La mujer, de 49 años, fue estabilizada y trasladada en estado grave y con pronóstico reservado hasta este hospital, pero finalmente no ha podido superar las lesiones sufridas en el siniestro y ha muerto este martes por la tarde.

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El fuego se produjo la madrugada del pasado jueves en un edificio de cuatro plantas de la calle Ónix en el núcleo de población de Arroyo de la Miel y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencias.

Según informó el Ayuntamiento de la localidad, cuatro viviendas se vieron afectadas por las llamas y fue necesario el desalojo de dos plantas del inmueble.

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A su llegada, los equipos de rescate se encontraron las llamas muy avanzadas e intervinieron para sacar a varias personas del fuego, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de los menores.

También resultó herido un bombero y varios agentes de Policía y bomberos necesitaron asistencia sanitaria por inhalación de humo.

El Ayuntamiento de Benalmádena decretó tres días de luto oficial por el fallecimiento de los dos niños en el incendio, una "brutal tragedia" en palabras del alcalde de la localidad, Juan Antonio Lara.

Las imágenes captadas por algunos vecinos y difundidas en las redes sociales reflejan la virulencia del incendio, que supuestamente se inició en la tercera planta y se propagó a la cuarta. Las causas las investiga la Policía Científica. EFE

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