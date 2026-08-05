Juan Orti (Exceltur) cree que hay que escuchar y responder a la turismofobia y planificar

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Madrid, 5 ago (EFE).- El presidente de la alianza turística Exceltur, Juan Orti, considera que los movimientos de contestación al turismo se deben "escuchar y responder", al tiempo que pide, en una entrevista con la Agencia EFE, "planificar y gestionar" para evitar "dar respuestas improvisadas" en un sector tan estratégico como el turismo, que necesita mirar a largo plazo.

Orti -que preside Exceltur desde el pasado mes de marzo y es también presidente y CEO de American Express España- asegura que el sector está haciendo una labor para explicar los impactos positivos del turismo y, con esa intención, la alianza ha impulsado la iniciativa "Turismo que suma", a la que se han adherido ya 85 entidades, públicas y privadas.

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No se trata, explica, de una campaña de marca sino de un compromiso de la industria, a través de buenas prácticas (laborales, medioambientales, de innovación y diversidad, entre otras) para trasladar el impacto positivo del turismo en el conjunto de la economía y en el país.

El turismo "es estratégico, es nuestro petróleo", por lo que requiere un plan país y mucha planificación a largo plazo, sobre todo de las administraciones, para que el sector se siga consolidando como el motor de la economía española.

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Pide evitar dar respuestas "improvisadas a problemas que en algunos lugares son más evidentes", ya que en determinados momentos y destinos "hay niveles de presión que tienen un impacto negativo".

Afirma que este verano se volverán a ver cifras históricas de turistas internacionales porque España tiene una imagen de marca como destino seguro y refugio "muy potente", que más que compensará las incertidumbres derivadas de la menor confianza, la subida de precios o la reducción de la capacidad adquisitiva.

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No obstante, reclama prudencia porque parte del crecimiento se debe a circunstancias externas, como la inestabilidad en otros destinos competidores: "Hay que pensar que parte de ese turismo que va a venir ahora es un turismo prestado, entre comillas; tenemos la oportunidad de fidelizarlos", asegura.

Las herramientas para ello son las mismas que las de cualquier operativa de gestión de clientes, dice Orti en la entrevista con EFE: la experiencia del viajero debe ser de primer nivel, "y ahí es donde hay una serie de prioridades a corto plazo, como reforzar las capacidades operativas para que esa experiencia sea idónea y podamos fidelizar esta demanda".

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Para el presidente de Exceltur, España debe seguir orientándose hacia el turismo de valor, como vienen reflejando las cifras de los últimos años, en los que el gasto de los turistas crece por encima de lo que lo hacen las entradas de visitantes extranjeros.

España cuenta con una serie de activos "muy experienciales", muchos de ellos difíciles de replicar, que son los que los "viajeros de valor" buscan cuando viajan: el estilo de vida, la gastronomía, la cultura, la seguridad y el clima, entre otros.

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No obstante, argumenta que es preciso "reflotar y reinvertir" en algunos de estos activos, entre los que cita las infraestructuras y la movilidad.

Desde la alianza admiten que para que un destino sea atractivo para los visitantes debe serlo, primero, para los residentes, pero aclaran que no todos los territorios ni en todos los momentos sufren las mismas dinámicas de presión.

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Por ello el presidente de Exceltur insiste en la importancia de planificar, "saber adónde quieres ir y cómo vas a llegar ahí", aunque dada la segmentación y la transversalidad de las competencias entre administraciones, "lo que se necesita es liderazgo", tanto de los poderes públicos como de las empresas, entre las que "yo percibo que lo hay".

En esa estrategia de largo plazo, se debe apostar por el valor y no crecer en plazas en determinados destinos, evitar ruidos para los residentes y acabar con la oferta ilegal no solo de viviendas sino también de otros servicios (como guías, taxis piratas...). En suma, "decrecer en lo que se pueden interpretar como externalidades negativas".

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También apuesta por gestionar las infraestructuras y la movilidad lo mejor posible, tener las dotaciones de seguridad pública necesarias y de limpieza e higiene. "Todas estas cosas que al final son críticas en un destino y en las que España ha sido históricamente un referente; eso hay que mantenerlo".

Es importante, además, "mantener y defender la marca España", no solo dentro del país sino también en los países emisores, sobre todo en aquellos que registran volúmenes de gasto por turista más elevados. "Ahí hay que hacer una labor de marca España importante, o por lo menos no dañarla", concluye.

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"Turespaña hace este esfuerzo de promoción, pero me refiero no solo a eso, sino también a generar, en la medida posible, una imagen de país atractivo, y de país amigable de alguna manera".

En este sentido, cree que el reciente Mundial de Fútbol es "una ola que hay que utilizar" porque da una visibilidad "brutal" a España, junto con otros eventos deportivos, como la futura Formula 1 en Madrid, los musicales o la reciente visita del papa León XIV.

Para el presidente de Exceltur la industria turística es una "empleadora de calidad", donde los salarios medios y los incrementos son superiores a la media y demanda una estrategia nacional contra el absentismo laboral. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8021615297)