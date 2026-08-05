Javi Rodríguez: "Tenemos que darle una vuelta al fútbol sala; no es un momento idílico"

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Andorra La Vella, 5 ago (EFE).- El entrenador del Barça, Javi Rodríguez, ha respaldado la reestructuración en las competiciones del fútbol sala español esta nueva temporada, con la creación de los torneos Apertura y Clausura en la Liga Prime Futsal, y la unificación de la Copa de España y la Copa del Rey.

"Tenemos que darle la vuelta al fútbol sala. No es un momento ídilico. Puede ser una buena fórmula para que nuestro deporte vuelva a subir. Tenemos que darle una oportunidad a sus creadores. Los equipos tendrán más alicientes para competir hasta el final", valoró este miércoles el técnico de Santa Coloma desde Andorra, donde el Barça lleva a cabo una estadía de pretemporada hasta el 7 de agosto.

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Rodríguez ahondó en el mal momento del fútbol sala español a nivel institucional y económico: "Alguna cosa no estamos haciendo bien en nuestro deporte y es muy triste. Es mi vida y llevo desde pequeñito vinculado a este deporte. Es una pena que lo podamos estar matando. Tenemos que intentar ayudar a los más necesitados y los más necesitados se tienen que dejar ayudar".

Por otra parte, el técnico celebró el fichaje del pívot brasileño Higor (Benfica) y del cierre francés Mouhoudine (Étoile Lavalloise y MVP de la liga francesa).

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"Era importante fortalecer la parte ofensiva con un pívot y también la parte de atrás con la baja de Erick. Hay que recordar que tenemos a Lucas Granda cedido al Industrias y sólo tiene 19 años. Contento con la plantilla", comentó.

Asimismo, el técnico apuntó a los objetivos del curso: "El hilo de ganar o perder es muy fino, pero nadie nos puede reprochar nada si hacemos lo que hemos hecho este año. Representamos un escudo y un club muy grande y este equipo está hecho para ganar. Hay que ir con paso firme. Primero está la Copa Catalunya, la Supercopa de España en casa y, por supuesto, la 'Champions', la Copa y Liga".

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Por su parte, el portero y capitán del Barça, Dídac Plana, valoró lo importante que fue ganar la Liga el curso pasado, tras dos temporadas sin hacerlo, y regresar esta temporada a la Liga de Campeones.

"Es un año con retos mayúsculos. Venimos de hacer una buena temporada y hemos vuelto a ganar después de un tiempo. Y queremos seguir ganando y por eso subimos el nivel para seguir creciendo como equipo. Deseábamos volver a la Champions e iremos a disfrutarla como merece".

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Por último, valoró los dos fichajes de Higor y Mouhoudine: "El proyecto es ganador con una plantilla amplia y con mucha variedad. Tenemos que hacer un equipo como el año pasado y espero que ellos se adapten rápido. El equipo tiene margen de mejora y así conseguiremos los objetivos marcados". EFE

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