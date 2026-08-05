Izan Guevara, segundo del mundial, afirma guardar "muy buenos recuerdos" de Silverstone

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Redacción deportes, 5 ago (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro), segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto2, afirma antes del inicio del Gran Premio de Gran Bretaña de motociclismo, este fin de semana en el trazado de Silverstone, que guarda "muy buenos recuerdos" de este trazado.

Y recuerda, en la nota de prensa de su equipo, que "es un circuito donde dí un paso importante el año pasado, terminando quinto y luchando con el grupo de cabeza".

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Guevara, con 51,5 puntos de desventaja sobre el líder, el español Manuel González, ha confirmado que, a pesar de las semanas de descasno no ha dejado de entrenar y que se siente "preparado para afrontar la segunda mitad de la temporada".

Del fin de semana británico señala que "las previsiones indican que podríamos tener lluvia, pero eso es algo que suelo disfrutar, así que veremos cómo se desarrollan las cosas".

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E insistió en que, para él "la motivación es alta y el objetivo es aprovechar al máximo el fin de semana y luchar por otro buen resultado". EFE