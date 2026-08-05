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Incautado un millón de euros vinculado a la entrada de cocaína por puertos españoles

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Madrid, 5 ago (EFE).- La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional de Ecuador, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional vinculada a la introducción en España de grandes cantidades de cocaína a través de diversos puertos, principalmente Málaga, Algeciras y Valencia.

En el marco de la denominada operación Mondragón se han practicado registros en Alicante, Sevilla, Cádiz y La Rioja, donde se ha procedido a la incautación de aproximadamente un millón de euros en efectivo en la población de Arnedo.

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La actuación se ha saldado además con la detención e investigación de ocho personas y se han bloqueado numerosas propiedades, vehículos y productos financieros, según ha informado este miércoles la Guardia Civil en una nota de prensa.

Los principales investigados habrían establecido un complejo entramado societario que servía para dar apariencia de legalidad a importaciones provenientes de Sudamérica y camuflar la droga en algunos de estos envíos para su introducción a través de puertos españoles.

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La investigación comenzó hace dos años, cuando a lo largo de 2024 se llevaron a cabo varias actuaciones policiales que condujeron a la incautación de varios contenedores con un total de 21 toneladas de cocaína en Brasil, Ecuador y en los puertos españoles de Málaga, Algeciras y Valencia.

Fruto de estas actuaciones, se efectuaron, tanto detenciones de intervinientes en alguna de las operativas como la recopilación de pruebas e indicios contra los verdaderos organizadores de la actividad criminal y que operaban fundamentalmente entre España y Dubái.

La organización criminal estaba compuesta por tres ramas. La primera, la española y principal, conformada por ciudadanos españoles y marroquíes que se encargaba de la creación de la estructura empresarial necesaria para la importación de los contenedores desde Sudamérica y cuya función era la de dar apariencia de legalidad a esta actividad así como dar un destino a la carga legal.

La segunda se encontraba en origen, en concreto en Ecuador, desde donde salió la mayor parte de la droga intervenida. Desde los principales centros logísticos del país, principalmente el puerto de Guayaquil, controlaban la “contaminación” de los contenedores cuyo destino era España.

La tercera rama, asentada en Dubái, la conformaban los inversores, de origen albanés y que inyectaban grandes cantidades de dinero a las empresas españolas y que a su vez servían como pagos para dotar de actividad a las mismas y poder camuflar así grandes envíos periódicos de droga.

En marzo de 2025 se realizó la explotación de la primera fase de la investigación en Ecuador, donde fue desarticulada la rama asentada en ese país y de la que se derivó la realización de 50 registros domiciliarios en diversos puntos de Ecuador, así como la detención de 36 personas.

En este operativo participó personal de la Unidad Central Operativa (UCO) integrado en la fuerza policial ecuatoriana.

Ahora, como consecuencia de esta investigación de más de dos años, se han llevado cabo registros domiciliarios y detenciones en las provincias de La Rioja, Alicante, Sevilla y Cádiz.  

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo Central Antidroga de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Ecuador (UIACE y UIPA).

Por otro lado, ha sido coordinada por EUROPOL y por la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) a través del proyecto GDIN.

La investigación en España ha sido dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga y el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional. EFE

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