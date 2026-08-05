Hallan el cadáver de una mujer en Llaurí (Valencia), en las inmediaciones del río Xúquer

València, 5 ago (EFE).- El cadáver de una mujer ha sido encontrado en Llaurí (Valencia), en las inmediaciones del río Xúquer, ha informado la Guardia Civil.
La Policía Judicial ha abierto una investigación para averiguar las circunstancias de la muerte de la mujer, cuyo cuerpo se encontró este martes.
Según publica este miércoles el diario Levante-EMV, la investigación se centra en saber si el cuerpo corresponde a una joven que fue dada por desaparecida el jueves 30 de julio en Sueca (Valencia). EFE
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