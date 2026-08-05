Gavira (Vox) advierte que se opondrán a todo reparto de menores que plantee el Gobierno

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Sevilla, 5 ago (EFE).- El vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira, ha asegurado este miércoles que Andalucía "se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez" después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta y ha advertido al PP: "Así lo pactamos".

Gavira se ha pronunciado así en un mensaje en su cuenta de la red social X, en la que ha avanzado que Andalucía mantendrá el mismo comportamiento que "el resto de gobiernos donde esté Vox".

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"Lo ocurrido en Ceuta es una invasión, y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y, si son menores, con sus padres", ha asegurado el también titular de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

En el acuerdo de Gobierno firmado entre PP y Vox para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía se recoge el "rechazo frontal" a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a la comunidad autónoma.

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"No más menores extranjeros no acompañados (MENA)", recoge el punto 12 de dicho acuerdo, que en su desarrollo añade que se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad.

Además se acordó no participar en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, así como no habilitar nuevos centros ni crear plazas en los existentes.

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Junto a reducir el gasto en esta materia al mínimo imprescindible, el pacto recoge que la Junta cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas.

La Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, de la que depende la gestión del acogimiento de menores y que dirige Loles López (PP), no ha querido pronunciarse hasta ahora sobre su postura acerca de este asunto. EFE

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