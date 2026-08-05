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FIFA niega ofrecer la final del Mundial 2030 a Marruecos entre críticas por opacidad

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Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- La reunión de la FIFA en Rabat (Marruecos), a la que asistió el presidente Gianni Infantino en persona, terminó con rumores de que la final del Mundial 2030 habría sido prometida a Marruecos para asegurarse su apoyo, algo que fuentes del organismo desmintieron a EFE, entre acusaciones de falta de transparencia.

Infantino asistió al encuentro en Rabat para tratar la crisis del organismo tras las críticas recibidas por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), presentado el pasado 30 de julio. Esta idea pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados, pero, ante la oposición frontal de las federaciones continentales, como UEFA y Concacaf, terminó por retirar la propuesta.

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El diario británico 'The Times' publicó este miércoles que el mandatario habría aprovechado esta reunión de control de daños para ofrecer a Marruecos ser la sede de la final del Mundial de 2030, que organiza conjuntamente con España y Portugal, a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo.

Según 'The Times', Infantino estaría "desesperado" por conseguir cualquier apoyo que le permitiera seguir en el cargo cuatro años más a partir de 2027. Marruecos, tradicional aliado del suizo, pretende albergar la final en el estadio Hassan II, en Casablanca.

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Después de más de siete horas en la sede regional de la FIFA, Infantino abandonó la reunión en Rabat sin hacer declaraciones ante la prensa. Fuentes próximas al fútbol marroquí apuntaron la posibilidad de que el jueves se retome la reunión, de nuevo en la sede de la FIFA en Rabat.

No obstante, fuentes de la FIFA declararon a EFE, tras la reunión, que "es falso y engañoso" que el presidente Gianni Infantino haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de 2030, precisando que se tomará una decisión "a su debido tiempo".

Durante este miércoles, además, las ligas europeas, agrupadas en la organización European Leagues, volvieron a criticar los procedimientos internos de decisión de la FIFA, calificados de "opacos", en relación con la posibilidad de ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones.

"Como con el proyecto abortado de FFE, esta nueva propuesta conlleva un calendario de evaluación corto (solo cuatro semanas) y cero consultas con las ligas, los clubes y los jugadores cuyos planes y supervivencia serían más afectados", sentenciaron.

"Dejadnos ser claros: no se debe permitir a la FIFA que continúe tomando decisiones unilaterales disruptivas. Ahora más que nunca, la FIFA requiere una reforma de gobernanza que asegure que todos los grupos de interés relevantes tienen un papel formal en las decisiones que dan forma al futuro de nuestro juego", concluyó el comunicado. EFE

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