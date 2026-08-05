Entre risas y trampas de azar, ‘Cómicos de Roma’ homenajea la profesión de actor

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Paloma Palomo

Mérida, 5 ago (EFE).- ‘Cómicos de Roma’ ha propuesto un homenaje satírico y mordaz al oficio del actor y a las trampas del azar en la Roma imperial para recordar que esta profesión ha sido, desde la antigüedad, un permanente ejercicio de supervivencia frente a la tiranía y los deseos del poder.

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Bajo la premisa de David Mamet, el director José Pascual, ha mezclado el enredo clásico con la acidez contemporánea con el objetivo de contar la historia de una humilde compañía al borde de la ruina que, tras un cúmulo de desaciertos, termina entre rejas militares.

Con un elenco encabezado por Fernando Tejero en el papel de Strabo, el espectador ha bailado con el contraste entre la libertad creativa de los cómicos y la brutalidad de la autoridad romana. Situación que el intérprete ha sintetizado sobre las tablas al confesar que solo son actores y su vida “en el mejor de los casos, es una serie de engaños”.

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Para este personaje, en horas bajas y arruinado, lo que le ha movido ha sido su amor incondicional por la profesión y su gente, especialmente el cariño que le tiene a su pupilo Philius. Este romance es advertido por Pelargón, interpretado por Rafa Castejón, antiguo compañero de escena y de vida del cabeza de la compañía, que -con acierto- en medio de una conversación le recalca: “el chico no se acostará contigo”.

La lucha del poder frente a la comedia

Frente al absurdo de la disciplina marcial, los actores han recurrido al sarcasmo para sobrellevar la vida propia del oficio cuando su disponibilidad es absoluta y no pueden ni comer, con lo que mantienen el “método espartano” como una ironía de su vida.

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La tensión entre la comedia de la farándula y la política imperial se ha hecho evidente cuando el grupo advierte sobre los peligros de rozar el poder y por ello han pedido con socarronería: “que los dioses no permitan que nos metamos en política”.

La obra tampoco ha dado tregua a las jerarquías y ha utilizado el humor directo para reflejar la desfachatez de las tropas frente al pueblo. Así , han dejado caer burlas ante militares derrotados con frases tan avinagradas como “ellos tendrán menos cabezas, pero al menos a nosotros nos sobran los cascos” o la defensa de la inocencia frente a situaciones peliagudas al insinuar que “el niño es tontito” cuando Philius, interpretado por Daniel Arias, debería callarse.

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Contrastes y entusiasmo en un mismo espacio

En un escenario dividido, hemos podido viajar junto a los personajes desde el refugio de la compañía de teatro hasta la opulencia de las villas romanas y la penumbra de una mazmorra militar en un intento -muy bien conseguido- de asombrar al público ante la contraposición de la fijeza del imperio con la inestabilidad de la farándula.

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Es precisamente en ese choque de arquitecturas donde resuena el entusiasmo del joven Philius que, apurado, cuestiona su talento y en un intento de consuelo, Pelargón le asegura que tiene "algo más raro que el talento, una visión optimista de la vida".

Aparte de la escenografía, el diseño de vestuario ha conseguido marcar las jerarquías sociales y el paso de la gloria al desastre. Con un Strabo retratado como una auténtica diva, pero al mismo tiempo con túnicas deterioradas, que contrasta con la rigidez sobria de la indumentaria militar.

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La fortuna y la justicia del escenario

Cuando de casualidad los actores vuelven a los escenarios y la diosa fortuna parece que ha vuelto a sonreír a la compañía, se suceden una serie de acontecimientos que lejos de solucionar sus vidas, no hacen más que empeorarlas.

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Esto no les lleva a otra que a aceptar la fragilidad de la condición humana y la inevitabilidad de sus propios errores, la compañía asume su destino ante las injusticias de la historia, aunque imploren templanza a Lupus Albus, interpretado por Michael Serrano, y disculpen su osadía. Así, Strabo entiende su condena y recalca: “podemos llorar porque somos débiles, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que el castigo es justo”.

‘Cómicos de Roma’ no solo ha destacado por el hilarante texto y su vestuario, también se ha sumado la composición musical de Marc Álvarez, que ha otorgado un ritmo vertiginoso a la función y ha inundado de sensaciones a un público totalmente entregado. EFE

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pmp/plv

(Foto y vídeo)