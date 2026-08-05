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'El último mono': Juan Dávila y Susana Abaitúa estrenan una comedia sobre la 'machosfera'

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Marina Estévez Torreblanca

Madrid, 5 ago (EFE).- En 'El último mono', Juan Dávila es un gurú de la machosfera que asume el reto imposible de enamorar a una mujer feminista encarnada por Susana Abaitua: "No se ponen en comparativa, los valores de la película están clarísimos", ha asegurado a EFE la protagonista de esta comedia.

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La película, que llega a los cines el 7 de agosto, está dirigida por Joaquín Mazón ('La familia Benetón', 'El casoplón'), con guión de Joaquín Oristrell y Yolanda García Serrano, ganadores del Goya al mejor guion adaptado por 'La cena'.

En esta ocasión, han escrito una historia protagonizada por Juan Dávila, uno de los fenómenos humorísticos más populares del momento, además de actor en televisión y en la película 'Castigo divino'. Susana Abaitua (nominada al Goya por 'Un fantasma en la batalla') es su contraparte en la pantalla.

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Se trata de la primera comedia para la intérprete vasca de 35 años, que asegura que abordar este género fue una de sus principales motivaciones para aceptar el papel, además de saber "en manos de quién estaba", en referencia a los creadores de la cinta. No obstante, reconoce que cuando le ofrecieron la película leyó el guion con atención y prevención por su temática.

"Soy feminista, la primera. Creo que los valores de la película en ese sentido, desde donde lo ha querido llevar Joaquín (Mazón), están clarísimos", asegura sobre una trama que se sitúa en vísperas de una celebración del 8 de marzo en Valencia y que aborda además las relaciones entre mujeres y hombres en tiempos de redes sociales.

También Juan Dávila reconoce que era "un tema delicado", pero cree que se ha logrado resolver sin caer en incorrecciones. "Ya en los monólogos iniciales se ve que uno cae por su propio peso y la otra está diciendo cosas coherentes", remata Abaitua.

Ambos destacan que ha sido importante que haya química entre ellos. "Siempre pienso que traspasa la pantalla, se nota", dice al respecto la actriz. "La gente que ha visto la película me ha dicho que se cree perfectamente esa relación", asiente por su parte el humorista madrileño de 47 años.

El reparto lo completan Óscar Lasarte, nominado al Goya al mejor actor revelación por '¿Es el enemigo? La película de Gila', como el hermano y admirador (con reservas) del protagonista, Conchi Espejo ('Valenciana'), Xavi Francés ('La cena') y Paula García Sabio ('Sin gluten').

"La película es graciosa sin tirar de clichés o chistes típicos o hacer metacomedia", algo que es difícil, considera Juan Dávila, que en esta ficción ofrece cursos a hombres -algunos de ellos célibes involuntarios o 'incels'-, a los que ofrece consejos para dominar a esas mujeres a las que odian y temen.

"Cuando leí 'incel' (de 'involuntary celibate' en inglés), en el guion no lo entendía", reconoce sobre este término Abaitua, para quien conocer su existencia "fue un viaje triste, en realidad, porque supera la ficción", y que espera que los integrantes de la llamada 'machosfera' vean la película.

Según Juan Dávila, "habrá de todo. Habrá gente de la machosfera que se ría y no se entere, habrá otra gente que diga, 'Madre mía, dónde estoy metido', y habrá gente que se vaya a su casa pensando un poco si devolver el dinero del curso", supone.

Sobre las reacciones del feminismo, la actriz espera "que lo reciban bien y que no se asusten", como le pasó a ella misma cuando recibió el guion. "Creo que antes de ver la película puede haber un 'huy, qué me quieren contar'. Y que cuando ves la película, te sorprende", remarca. EFE

(vídeo)

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