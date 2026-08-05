Detenido en Sevilla con un hacha y con orden de alejamiento camino de la casa de una mujer

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Sevilla, 5 ago (EFE).- La Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre que se dirigía en motocicleta con un hacha, dos cuchillos y un pico al domicilio de una mujer de la que tenía en vigor una orden de alejamiento por violencia de género y a la que había amenazado de muerte.

La intervención tuvo lugar el pasado lunes después de que agentes de la unidad Diana, especializada en violencia machista, pidieran refuerzos al Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) de la zona Este-Alcosa-Torreblanca, ha informado el Ayuntamiento de Sevilla.

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Los policías del Grupo Diana atendieron a la víctima, que detalló las supuestas amenazas de muerte y la indumentaria del agresor, con un amplio historial delictivo, lo que permitió su detención.

El operativo policial del GAR se extendió durante toda la jornada en la zona Este-Alcosa-Torreblanca y El Cerro-Amate y detuvo a otras dos personas con reclamaciones judiciales pendientes.

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Se saldó también con 65 personas identificadas y 15 vehículos inspeccionados además de 5 actas levantadas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes. EFE