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Cuerpo espera no entrar en conflicto judicial con el PP en el reparto de menores migrantes

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Madrid, 5 ago (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confiado este miércoles en no entrar en un conflicto judicial con el PP por una hipotética negativa de sus comunidades a acoger menores inmigrantes procedentes de Ceuta, actitud que ha achacado al temor a romper sus pactos con Vox.

Cuerpo se ha referido a la actitud de las autonomías gobernadas por el PP ante ese reparto de menores tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta en una entrevista en Televisión Española en la que ha considerado que defendido la gestión de esta situación por parte del Ejecutivo.

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Ante las voces del PP, como las de su secretario general, Miguel Tellado, en las que apuntan sus reticencias a ese reparto de menores, Cuerpo ha señalado que en este asunto "no hay discusión".

"Aquí se trata de cumplir la ley, y es lo que espero que haga todo el mundo que tenga algún tipo de responsabilidad, ya sea al frente de una comunidad autónoma o del Gobierno. No espero otra cosa", ha subrayado.

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En esa línea ha abundado confiando en que el Gobierno no tenga que entrar en ningún tipo de conflicto jurídico o judicial con el PP en materia de cumplimiento de la ley.

Tras señalar que hay unos elementos objetivos para el reparto para reducir la presión migratoria de lugares como Canarias, Ceuta o Melilla, ha apelado a la solidaridad de las autonomías.

Cuerpo ha recordado que en los últimos días varios dirigentes del PP, entre ellos su líder, Alberto Núñez Feijóo, han visitado la ciudad autónoma, y ha dicho que con ello entiende que querían transmitir un mensaje de solidaridad que no casaría con su actuación posterior en caso de negarse otras comunidades a acoger a los menores.

Eso sería un "mensaje pobre", ha señalado el vicepresidente, quien ha considerado que la actitud del PP se debe a sus pactos con Vox y al hecho de que la cuestión migratoria motivó anteriormente la ruptura entre ambos partidos en varias comunidades en las que tenían pactos.

"Entiendo que lo que quieren es evitar esa situación en gobiernos que se han formado apenas hace unos meses", ha apostillado. EFE

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