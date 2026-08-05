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Controlado el incendio declarado en San Roque (Cádiz)

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Madrid, 6 ago (EFE).- El incendio declarado este miércoles por la tarde en un paraje de San Roque (Cádiz), ha quedado controlado durante la madrugada de este jueves, ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (INFOCA).

Esta misma fuente había detallado previamente, a través de su cuenta en la plataforma X, que, a las 20:15 horas, el incendio ya había quedado estabilizado, aunque no ha especificado la superficie afectada.

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El Ayuntamiento de San Roque expresó, por medio de una nota de prensa que, debido al incendio, activó el Plan de Emergencias Local a nivel cero y que 19 familias tuvieron que ser desalojadas, así como que al menos una vivienda sufrió daños.

En este mismo comunicado, el alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix, indicó que las familias afectadas seguían "aún desalojadas", aunque no se ha reportado si ya han podido regresar a sus casas.

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Además, el consistorio comunicó que el fuego afectó a terrenos cercanos a Pasada Honda, en la zona sur de San Roque Ciudad, cuyas causas aún se desconocen.

En las labores de extinción han llegado a participar cinco grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (BRICA), tres técnicos de operaciones, un agente medioambiental, dos autobombas, dos helicópteros semipesados, uno pesado, dos aviones anfibios ligeros y uno de coordinación. EFE

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