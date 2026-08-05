¿Cómo fotografiar y grabar el eclipse solar?: la clave es un filtro de al menos 16 pasos

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Madrid, 5 ago (EFE).- El eclipse solar del 12 de agosto, el primero visible en España en más de cien años, ha suscitado dudas en lo que respecta a la captura del momento: ¿cómo se puede fotografiar y grabar este fenómeno con cámara o móvil?

La clave es colocar un filtro solar en el objetivo. De lo contrario, el sensor de la cámara, ya sea de un teléfono móvil o de un aparato profesional de fotografía, se estropea.

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José Luis Mur, experto y propietario de Fotocasión, explica a EFE los imprescindibles para una buena instantánea el día señalado. Para él, un momento que requiere esfuerzo capturar, pero que merece la pena por la "satisfacción de la foto deseada".

Para las cámaras es necesario un filtro solar de entre 16 y 20 pasos, medida del mundo fotográfico que contempla la exposición del cristal del objetivo. Se pueden utilizar dos filtros de 8 pasos, por ejemplo, ya que haría el mismo efecto que uno de 16.

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"El filtro es muy oscuro porque si no el eclipse va a afectar al sensor, hacerlo sin eso es un peligro porque es el corazón de la cámara. Si no nos queremos cargar el sensor, es obligatorio utilizar un filtro solar", advierte Mur.

Estos filtros están preparados explícitamente para uso astronómico en el día a día: "Se utilizan principalmente en los telescopios".

Los filtros no son accesibles para el público en cualquier parte. "En sitios especializados", puntualiza Mur.

"Ya no es un filtro que esté en cualquier sitio estos días. Incluso de algunas marcas más sencillas se han agotado porque algunos proveedores no preveían que fuera tan grande la venta ahora mismo", añade.

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El precio, según el especialista, oscila entre los 50 y los 100 euros por filtro.

"Lógicamente hay de muchos precios, pero ahora han quedado los más costosos y los que mejor hechos están", comenta.

En total, el fotógrafo calcula que ha vendido ya solo en su tienda entre 500 y 600 filtros y cree que continuarán las ventas hasta el día del eclipse.

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"En estos últimos días sí puede haber bastante venta. Se pueden superar los 1.000 filtros", apunta.

Para observar el eclipse directamente, es necesario el uso de unas gafas específicas (EN ISO 12312-2:2015). No sirve mirar a través del móvil o de la cámara si no hay filtro, pues existe riesgo de daños oculares.

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"Además de perjudicar al sensor, va a afectar también a nuestra vista si no miramos con unas gafas, porque se transmite la imagen a través de un prisma y nos va directamente al ojo", señala.

"En una palabra, este filtro es obligatorio si queremos utilizar cualquier cámara, sacar una fotografía correcta del eclipse", insiste.

Sin embargo, en caso de que se coloque el filtro solar de al menos 16 pasos, no serán necesarias las gafas.

"No son necesarias porque vamos a mirar a través del objetivo y estará el filtro, que ya impide pasar la luz fuerte", justifica Mur.

En el caso del móvil, la idea es la misma. El objetivo, aunque en menor medida, se daña en caso de no colocar un filtro.

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"Dentro de lo que yo puedo conocer dentro de los móviles, yo iría al sistema más sencillo: poner el filtro delante del objetivo para que no afecte al sensor", sostiene Mur.

Se pueden colocar las gafas homologadas, pero es más eficaz colocar un filtro.

De hecho, existen ya algunos específicos para estos dispositivos que pueden llegar a costar menos de 10 euros. El más básico, una especie de tarjeta que se coloca manualmente encima del sensor; lo más profesionalizado, filtro de 20 pasos redondo, con soporte fijo en el móvil y de un tamaño adaptado, que ronda los 70 euros.

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Como recomendación añadida, Mur propone usar el máximo 'zoom' posible con el móvil.

"Podemos cogerlo en general, pero entonces es como un paisaje, se va a ver la parte del eclipse muy pequeño dentro de todo el fotograma", dice.

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Además, asegura que un teleobjetivo para el máximo 'zoom' y un trípode elevan el nivel de la experiencia, especialmente con cámara profesional. EFE

(foto) (vídeo)