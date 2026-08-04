Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Un boxeador paquistaní desaparece en Escocia tras participar en los Juegos Commonwealth

Guardar

Islamabad, 4 ago (EFE).- El joven boxeador paquistaní Qudrat Ullah, que ha representado a su país en los Juegos del Commonwealth de Glasgow 2026, ha sido dado por desaparecido tras no presentarse con el resto de su delegación de regreso a Pakistán al término de la competición.

El atleta desapareció horas antes de la salida programada de la delegación hacia Pakistán, y fue visto por última vez en su habitación de hotel alrededor de las 2:00 de la madrugada, según informó este martes el canal local Geo News citando a fuentes de la Federación de Boxeo de Pakistán.

PUBLICIDAD

El equipo tenía instrucciones de reunirse en el vestíbulo del hotel a las 9:00 horas previo a su salida. Sin embargo, cuando los directivos comprobaron la habitación de Qudrat Ullah, ya no se encontraba en ella.

El pasaporte y el billete de regreso del boxeador permanecen bajo la custodia del director del equipo, según añadió la federación deportiva.

No se trata del primer incidente de este tipo con deportistas paquistaníes en el extranjero. El año pasado, otro prometedor atleta, Zohaib, desapareció durante una gira internacional en Italia, mientras que un caso anterior implicó a otro miembro del equipo nacional de boxeo que también se esfumó en el extranjero.

PUBLICIDAD

La noticia se produce después de que medios de comunicación ugandeses informaran de que cuatro de los boxeadores de Uganda también se encontraban en paradero desconocido.

La delegación paquistaní, compuesta por 21 miembros, concluyó su participación en los Juegos del Commonwealth de 2026 con la única medalla de la boxeadora Fatima Zahra, que se colocó el bronce en la categoría femenina de 60 kg y se convirtió en la primera boxeadora paquistaní en ganar una medalla en esta competición.

Este resultado representa el medallero más bajo de Pakistán desde los Juegos de 1998, donde la delegación obtuvo una única medalla de plata. El país no había dejado de sumar metales desde la edición de 1990, lo que convierte a los Juegos de Glasgow 2026 en la peor campaña de Pakistán en esta competición en 36 años. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Las publicaciones, difundidas en Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram, llaman a unirse a grupos de mensajería para coordinar el supuesto cruce

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

La Aemet detalla qué día podremos saber si las nubes nos permitirán ver el eclipse total del 12 de agosto

A cinco días del evento astronómico, el próximo viernes 7 de agosto, se activará un operativo especial de predicción meteorológica

La Aemet detalla qué día podremos saber si las nubes nos permitirán ver el eclipse total del 12 de agosto

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”

Los motivos detrás del mal inicio de temporada de Aston Martín y cómo lo están solucionando

Quién es Iris Tió, la campeona que ha llevado la natación artística española a otra dimensión

Ni el Tour ni la Vuelta: esta es la competición de ciclismo más desconocida, es española y empieza hoy

Ya está a la venta la camiseta de España con las dos estrellas: precio y dónde puedes comprarla