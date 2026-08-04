Temas del día de EFE España del miércoles 5 de agosto de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta/Madrid - El reparto de menores que han entrado en Ceuta y la posición que van a tener al respecto las comunidades gobernadas por el PP, en solitario o junto a Vox, suma un nuevo elemento al debate político existente tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

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INCENDIOS FORESTALES

Madrid - Los equipos de extinción aprovechan la moderación de las temperaturas en buena parte de la península para tratar de controlar los incendios todavía activos, que evolucionan favorablemente pese a algunas reactivaciones en puntos de Ávila y Castellón.

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- La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, preside el Comité de Dirección de Medio Ambiente para el seguimiento de los incendios

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TURISMO PERSPECTIVAS (Entrevista)

Madrid - El presidente de la alianza turística Exceltur, Juan Ortí, considera que los movimientos de contestación al turismo se deben "escuchar y responder" al tiempo que pide, en una entrevista con la Agencia EFE, "planificar y gestionar" para evitar "dar respuestas improvisadas" en un sector tan estratégico como el turismo, que necesita mirar a largo plazo.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021615297)

GONZÁLEZ LAYA (Entrevista)

Madrid - Una Europa fracturada y hundida, sometida al vasallaje de Estados Unidos mientras una fortalecida China lo observa todo desde una prudente distancia. Esa es la distopía que plantea la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en un libro en el que, sin embargo, apuesta por que la UE logrará esquivar ese terrible destino. Alicia García de Francisco

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(Texto a las 11:15. 850 palabras) (Foto)

GOVERN CATALUÑA

Barcelona - Salvador Illa cumple dos años al frente de la Generalitat con unos presupuestos bajo el brazo, la financiación autonómica ante un incierto camino y Rodalies y educación en crisis.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023667141 y otros)

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Madrid - Desde que comenzaron las exhumaciones en Cuelgamuros en 2023 se han hallado 602 cuerpos, y veinticinco de ellos han sido identificados y entregados a su familiares. Francisco Etxeberria, el forense que lidera estos trabajos, prevé que sean más.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022652292, 8022020995)

Toledo - La Asociación Manuel Azaña ha exhumado en Madridejos (Toledo) los restos mortales de al menos trece republicanos que fueron fusilados cuando ya había finalizado la Guerra Civil.

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CÁRTEL JALISCO

Barcelona - La Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada presuntamente al tráfico de mefanfetamina diluida en líquido de vainilla, en una operación de la que dan detalles mandos de este cuerpo.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECLIPSE SOLAR

Madrid - Los seres humanos tenemos pocas certezas: nacemos, morimos; el sol sale por la mañana y se pone por la noche. La oscuridad que genera un eclipse total de sol a pleno día "toca una de esas certezas de un modo muy profundo" y ha generado toda clase de emociones, de mitos y leyendas a lo largo de la Historia, explica a EFE la astrofísica Eva Villaver. Caty Arévalo

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

A Coruña - El Puerto de A Coruña se prepara para recibir más de 25.000 cruceristas, equivalente a un 10 por ciento de la población de la ciudad, con motivo del eclipse solar del 12 de agosto.

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CONGRESO ESPACIO

Oviedo - Oviedo acoge el congreso sobre el espacio 'The Many Pathways to Space', que contará con la participación de profesionales de la NASA y la Agencia Europea del Espacio (ESA).

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CINE ESTRENOS (Entrevista)

Madrid - En 'El último mono', Juan Dávila es un gurú de la machosfera que asume el reto imposible de enamorar a una mujer feminista encarnada por Susana Abaitua: "No se ponen en comparativa, los valores de la película están clarísimos", asegura a EFE en una entrevista la protagonista de esta comedia. Marina Estévez Torreblanca

(Texto a kas 8:30. 601 palabras) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El PCE de Madrid organiza un acto de homenaje a las Trece Rosas. Cementerio del Este.

11:00h.- Cenes de la Vega (Granada).- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Acto institucional para el descubrimiento de la placa conmemorativa de la Fuente de las Trece Rosas. Rotonda de la avenida Sierra Nevada, 97.

11:15h.- San Sebastián.- PARTIDOS PP.- El secretario general del PP, Miguel Tellado, la presidenta del partido en Gipuzkoa, Muriel Larrea, y el concejal donostiarra Borja Corominas intervienen en un acto político. Hotel Abba. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

CARBURANTES PRECIOS.- Madrid.- La Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) actualizan la evolución del precio medio de la gasolina y el gasóleo. (Texto)

09:15h.- Madrid.- SECTOR SERVICIOS.- S&P Global publica el PMI del sector servicios español del mes pasado. (Texto)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA TURQUÍA.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se reúne con el ministro de Comercio de Turquía, Omer Bolat, en la sede del Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

10:00h.- Barcelona.- CÁRTEL JALISCO.- La Policía Nacional informa de la desarticulación en Barcelona de una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada presuntamente al tráfico de mefanfetamina diluida en líquido de vainilla. C/Guipúzcoa, 74. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- EMERGENCIAS CATALUÑA.- La Generalitat de Cataluña presenta un nuevo vehículo que permite reforzar o restablecer la cobertura y garantizar las comunicaciones en zonas afectadas por emergencias. C/Diputació, 355. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SUCESOS NAUFRAGIO.- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado al capitán del buque pesquero Villa de Pitanxo y a dos directivos de la empresa armadora para notificarles el auto de apertura de juicio oral contra ellos por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 a 250 millas de Terranova (Canadá). C/García Gutiérrez s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

SOCIEDAD

Vitoria.- FIESTAS VITORIA.- Segunda jornada de las fiestas de La Blanca de Vitoria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside, por vía telemática, la reunión del Comité de Dirección de Medio Ambiente para el seguimiento de la evolución de los incendios forestales.

09:30h.- Oviedo.- CONGRESO ESPACIO.- Inauguración del congreso The Many Pathways to Space. (Atención a medios a las 9:15 h). Palacio de Exposiciones y Congresos. (Texto) (Foto)

10:00h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- Rueda de prensa de la plataforma 'Menys turisme, més vida' que convocó la manifestación 'Mallorca al límite' del 26J con los heridos por las cargas policiales y anuncia nuevas acciones con Alerta Solidària. C/Antoni Maura.

10:00h.- Badajoz.- CULTURA ASTRONOMÍA.- Presentación de la XII edición de La Noche de las Perseidas 2026 de Fregenal de la Sierra. Diputación. (Texto)

11:00h.- Villa del Prado (Madrid).- INCENDIOS FORESTALES.- El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, se reúne con los alcaldes de los 17 municipios afectados por los incendios de la Sierra Oeste para seguir coordinando las labores de reconstrucción de la zona. Pl. Mayor, 1

12:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- ECLIPSE SOLAR.- La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, presenta el dispositivo especial diseñado para que la ciudadanía pueda seguir con seguridad el eclipse solar parcial del próximo 12 de agosto desde las ocho islas. Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. (Texto) (Foto)

CULTURA

10:00h.- Huesca.- CULTURA CÓMIC.- Presentación de la VIII edición del Salón del Cómic Hispano-Francés que se va a desarrollar en Sabiñánigo (Huesca) entre el 28 y el 30 de agosto. Diputación.

11:00h.- Cangas del Narcea (Asturias).- FESTIVAL PRESTOSO.- Presentación de la novena edición del festival musical Prestoso, que se celebrará del 6 al 9 de agosto. Casa de Cultura.

11:30h.- Cuenca.- CATEDRAL CUENCA.- El deán de la Catedral de Cuenca, Gonzalo Marín, y la musicóloga Cristina Alís Raurich presentan la V edición de 'Mirabilia. Semana Medieval de la Catedral de Cuenca 2026'. Catedral. (Texto) (Foto)

16:00 A Coruña.- UNIVERSIDAD CINE.- El director Óliver Laxe recibe el premio a la cinematografía que concede la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, cuyo rector, Ángel Pelayo, se lo entrega en la sede de A Coruña.

20:00h.- La Unión (Murcia).- CANTE MINAS.- El Festival del Cante de las Minas entrega su Castillete de Oro al periodista madrileño Antonio Lucas y al grupo musical murciano Viva Suecia. Casa del Piñón. (Foto)

20:30h.- Pollença (Mallorca).- HISTORIA LITERATURA.- El escritor Miquel Ángel Villena presenta su libro 'republicanas' (Tusquets editors), acompañado por la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Plaza mayor, 10.

22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Representación de ‘Cómicos de Roma’, dentro de la programación de la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Teatro Romano. (Texto) (Foto)

EFE

pamp/jls

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