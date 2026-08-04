Tellado exige el cese de los ministros Grande-Marlaska y Margarita Robles por "no haber actuado" en la crisis de Ceuta

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido los ceses del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "no haber actuado" y porque "ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias", cuando "tenían información de que una avalancha humana se dirigía a la frontera del Tarajal, en Ceuta".

Tellado ha asegurado que el Gobierno español "tenía información de lo que iba a ocurrir", y ha censurado que "no haber actuado teniendo la información es tremendamente grave", durante su visita de este martes a Vitoria-Gasteiz.

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Por ello, ha emplazado al presidente, Pedro Sánchez, a cesar a los ministros Marlaska y Robles, porque "ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias" y son "los responsables" de la crisis que vive la ciudad ceutí.

MONCLOA IGNORÓ AL PRESIDENTE DE CEUTA

En este sentido, ha explicado que el Gobierno disponía de información al respecto, ya que el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, alertó al Palacio de la Moncloa el mismo lunes, pero Sánchez "no se puso al teléfono" y "la llamada fue atendida por el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, quien le dijo que no se preocupase".

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Miguel Tellado ha señalado que el ministro del Interior tenía que haber mandado "más efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil a la ciudad autónoma", pero "no lo hizo hasta después de la avalancha". Asimismo, ha cuestionado que "Robles desplegara al ejército después de la invasión", para dejar "desprotegidos a 85.000 españoles que viven en Ceuta".

"El Gobierno, pese a tener información desde el mismo lunes, no hizo nada. El ministro del Interior y la ministra de Defensa son los responsables de no haber actuado y exigimos que se depuren responsabilidades. Además, en el asalto han muerto cerca de 100 personas, ¿quién se hace responsable de que eso haya sucedido?", ha manifestado.

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(Habrá ampliación)