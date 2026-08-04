Resultados de los partidos de ida de la 3ª eliminatoria previa de la Liga de Campeones

Madrid, 4 ago (EFE).- Resultados de los partidos de ida de la tercera eliminatoria previa de la Liga de Campeones:
- Martes 4 de agosto:
Ararat-Armenia (ARM), 2 - Celje (SLO), 1
Mjallby (SWE), 1 - Slovan Bratislava (SVK), 2
Hapoel Beer Sheva (ISR), 1 - Estrella Roja (SRB), 0
Levski (BUL), 1 - Kairat Almaty (KAZ), 0
Dinamo Zagreb (CRO), 5 - Kauno Zalgiris (LTU), 0
Olympiacos (GRE), 0- NEC Nimega (NED), 0
Royale Union SG (BEL), 3 - Bodo/Glimt (NOR), 3
Sparta Praga (CZE), 2 - Lyon (FRA), 1
- Miércoles 5 de agosto:
Aarhus (DEN), - - Sabah Baku (AZE), -
Fenerbahçe (TUR), - - Sturm Graz (AUT), -
EFE
sab
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