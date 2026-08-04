Miércoles, 5 de agosto de 2026

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FÚTBOL AMISTOSOS

Redacción deportes. Prueba de máximo nivel este miércoles para el Betis, invicto esta pretemporada, ante el Arsenal, el campeón de la Premier inglesa, en el Aviva Stadium de Dublín, en uno de los partidos amistosos de los equipos españoles de Primera División, entre los que también destacan los encuentros Nápoles-Osasuna, Sassuolo-Celta y Villarreal-Levante.

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. Además, se juega el Trofeo Ciutat de Palma, entre el Mallorca, que este curso juega en Segunda, y el París Saint-Germain francés, vigente campeón de Europa.

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FÚTBOL BARCELONA (F)

Barcelona. El Barcelona presenta este miércoles a su último fichaje: la brasileña Kerolin Nicoli, procedente del Manchester City, que firma contrato como azulgrana hasta 2030, que, con 26 años, es una de las futbolistas más destacadas del panorama internacional, y por el que el club catalán ha abonado unos 1,5 millones de euros entre fijos y variables.

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CICLISMO TOUR DE FRANCIA FEMENINO

Redacción deportes. La quinta etapa del Tour de Francia femenino, de 140 kilómetros de recorrido entre Macon-Belleville y Beaujolais, está marcada este miércoles por la media montaña, con tres puertos de segunda categoría, dos de tercera y tres de cuarta.

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NATACIÓN EUROPEOS

Redacción deportes. El conjunto español busca una nueva medalla en la natación artística en la final de la prueba acrobática por equipos durante la sexta jornada de los Campeonatos de Europa de deportes acuáticos de París en la que con las dos pruebas de 5 kilómetros se inicia la competición en aguas abiertas en el río Sena.

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VELA COPA DEL REY MAPFRE

Palma. La Copa del Rey Mapfre de vela continúa este miércoles con la segunda jornada de regatas y con el destacado estreno de la clase Balearia Women's Cup, que enfrenta a todas las participantes de la competición femenina.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- La selección femenina prepara la Copa del Mundo que se disputará del 4 al 13 de septiembre en Alemania. Atención a medios del seleccionador de la femenina, Miguel Méndez, y de la capitana Alba Torrens (17.45 aproximadamente. Polideportivo Triángulo de Oro, Bravo Murillo 376). (FOTO) (VÍDEO)

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- Barcelona. Acto de presentación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador del Barça (13.30. Sala Comercial del Spotify Camp Nou).

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CICLISMO

- Tour de Francia de Francia femenino (hasta 9). 5ª etapa: Macon-Belleville-Beaujolais, de 140 km.

- Vuelta a Polonia (hasta 9). 3ª etapa (FOTO): Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra (193,5 km).

- Vuelta a Burgos (hasta 8) (FOTO). 2ª etapa: Arcos de la Llana-Pineda de la Sierra, de 178 km.

- Volta a Portugal (hasta 16). Prólogo de 6,6 km en Lisboa.

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FÚTBOL

- Barcelona. Acto de presentación de la delantera Kerolin Nicoli como nueva jugadora del Barça (13.00. Sala Comercial del Spotify Camp Nou).

- Amistosos Villarreal-Levante (10.00, en Villarreal), Nápoles-Osasuna (18.30) (18.30, Castel di Sangro); Sassuolo-Celta (20.00, Sassuolo), Betis-Arsenal (20.30, Dublín), Mallorca-PSG (21.00, Trofeo Ciudad de Palma).

- Real Madrid. Entrenamiento en Valdebebas a las 10.00 a puerta cerrada.

- Atlético de Madrid. Entrenamiento en Majadahonda (9.00, primer cuarto de hora abierto)

- Liga de Campeones. Tercera ronda de clasificación, ida.

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida (hasta 6).

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida (y 6).

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MOTOCICLISMO

- Previas del Gran Premio de Gran Bretaña, 12ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Silverstone.

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NATACIÓN

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París, que incluye las modalidades de natación artística, saltos, aguas abiertas, saltos de gran altura y natación (hasta 16).

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. NATACIÓN ARTÍSTICA. Final de la rutina acrobática (15:00).

. SALTOS. Final de plataforma sincronizada mixta de 10 metros (18:30) y masculino de trampolín de 3 metros (19:55).

. AGUAS ABIERTAS. 5 kilómetros masculinos (10:00) y femenino (14:30).

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TENIS

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

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VELA

- 44ª Copa del Rey-Mapfre, en Palma (hasta 8). (FOTO) (VÍDEO)

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Redacción EFE Deportes

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