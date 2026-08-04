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Melilla refuerza su protección de menores extrajeros tras aumentar de 166 a 312 los tutelados por la crisis fronteriza

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La Ciudad Autónoma de Melilla ha reforzado el sistema de protección de menores ante el incremento extraordinario de menores extranjeros no acompañados registrado durante los últimos días, como consecuencia de los recientes intentos de entrada irregular y de los asaltos masivos al perímetro fronterizo.

Según ha explicado el Gobierno melillense, el número de menores tutelados ha pasado de 166, a fecha de 30 de junio, a 312 en la actualidad, lo que supone la incorporación de 146 nuevos menores en un corto espacio de tiempo.

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Ante esta situación, la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, a través de la Dirección General del Menor y la Familia, ha activado un plan de respuesta para garantizar la acogida, atención y protección de los menores.

Entre las medidas adoptadas figura la adaptación de los centros de acogida disponibles y la tramitación, por la vía de urgencia, de la adquisición de literas y colchones ignífugos con el objetivo de ampliar la capacidad de alojamiento.

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Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha señalado que dispone de una adecuada previsión de suministros alimentarios gracias a la planificación realizada por Tragsatec, lo que permite atender las necesidades derivadas del incremento de menores acogidos.

La Administración local ha indicado además que mantiene una coordinación permanente entre todos los servicios implicados para garantizar la cobertura de las necesidades asistenciales y el correcto funcionamiento del dispositivo.

La Ciudad Autónoma ha reiterado finalmente su compromiso con la protección de la infancia y ha asegurado que continuará adoptando las medidas necesarias para garantizar una atención adecuada a los menores bajo su tutela mientras persista esta situación excepcional.

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EuropaPress

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