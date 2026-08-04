Más de 9.000 personas asisten al Water Park Day de Circuit, mayor festival LGBTI del mundo

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Vilassar de Dalt (Barcelona), 4 ago (EFE).- Más de 9.000 personas han asistido este martes al Water Park Day de Circuit, el mayor festival LGTBIQ+ del mundo, celebrado en Illa Fantasia de Vilassar de Dalt, en Barcelona, que tiene como invitado especial al productor danés Morten, creador del sonido 'future rave', según ha informado a EFE la organización.

El Water Park Day, cuya pista de baile es la propia piscina de olas del parque, es el evento estrella de Circuit, que prevé reunir a más de 60.000 personas en Barcelona del 1 al 9 de agosto, de las que el 70 % proceden del extranjero, convirtiendo la capital catalana en punto de encuentro global de la música, la cultura y el turismo.

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En esta edición, la que llega al número 17, el certamen atrae a visitantes de unos 80 países, entre los que destacan los que proceden de Estados Unidos, Francia, Australia y Reino Unido, con un perfil de poder adquisitivo medio-alto.

La portavoz del Circuit Festival, Ángela Ballesta, ha destacado a EFE que también vienen muchos asistentes "de países en los que la homosexualidad y la diversidad de género o sexoafectiva está penada y perseguida" y que encuentran en Circuit y en Barcelona "un ambiente de tolerancia, respeto y libertad ideal para expresarse".

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Uno de los que no se ha perdido el evento es Eric, quien ha asegurado que su objetivo es "pasarlo bien dentro de unos límites aceptables" porque más tarde le toca ir a trabajar.

"Esta es la mejor fiesta del Circuit. Un parque acuático donde se disfruta y se conoce a mucha gente. Hay que venir a verlo", ha contado a EFE el barcelonés.

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Otros, como Luisa, se estrenan en esta edición tras dejarse seducir por sus amigos, que llevan cinco años viniendo.

"Venimos a tomar muchísimo el sol y a disfrutar de la música y de los amigos", ha manifestado la colombiana, que vive en Barcelona desde hace ocho años.

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Uno de estos veteranos es Juan, barcelonés que vive en Madrid y que ha decidido volver a su tierra natal para asistir al Circuit: "Esta es la cuarta vez que vengo. Ya soy de los viejos", bromea.

Más de 50 artistas de 23 países conforman un cartel que la organización presenta como la edición "más amplia y diversa" de su historia.

Entre ellos destacan figuras clave del sonido Circuit como Abel, Anne Louise, Nina Flowers, Brady Prince, Joshua Ruiz, Alex Acosta, Fran Albuquerque o Mario Beckman, junto a más de 50 DJs y productores residentes de Matinée como Tom Stephan, David Tort, Pagano, Chris Bekker, Las Bibas From Vizcaya, Phil Romano, Moussa, Enrico Meloni, Iván Gómez e Ivanhoe.

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Circuit abrirá también sus escenarios a artistas y colectivos vinculados a escenas queer, underground y alternativas que están redefiniendo la electrónica internacional.

Además, este jueves, la legendaria fiesta Pervert XXL contará con cinco espacios y cuatro escenarios inspirados en la cultura club berlinesa, el imaginario queer y los sonidos más innovadores. EFE

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(foto) (vídeo) (audio)