Los reyes reciben a más de 600 invitados en el Palacio de Marivent

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Palma, 4 ago (EFE).- Más de 600 invitados han asistido este martes por la noche en el Palacio de Marivent a la tradicional recepción que los reyes ofrecen cada verano a representantes de la sociedad balear y que, por segunda ocasión, ha contado con la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía, además de con la reina Sofía.

En lo que ha sido la primera imagen juntos de los miembros de la familia real durante su estancia en Mallorca, los reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, han recibido a los invitados, representantes de los distintos sectores e instituciones de la sociedad de las Islas Baleares, a las nueve de la noche de una calurosa jornada y a los que han ido saludando en los jardines del Palacio de Marivent.

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Entre ellos, el cantautor mallorquín Jaume Anglada, amigo de Felipe VI, que ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la velada, ya que se está recuperando de un accidente.

Anglada, también participante en las regatas, sufrió un grave accidente de tráfico en agosto del año pasado al ser arrollado por un turismo cuando circulaba en moto por Palma, que recibió la Medalla de Oro de Baleares, la máxima distinción que concede la comunidad.

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El calor ha relajado la etiqueta de la recepción y tanto el rey como la gran mayoría de los invitados masculinos vestían guayabera.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sido la primera de los invitados en saludar a la familia real, a la que han seguido las autoridades baleares encabezadas por su presidenta, Marga Prohens.; el presidente del Parlamento de las Illes Balears, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno, Alfonso Luis Rodríguez; o el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabréso, entre otros.

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La secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo; la de Turismo, Rosario Sánchez Grau; o el de Energía, Diego Martín Romo, han sido otros de los participantes en esta recepción junto a autoridades militares, judiciales y policiales, además de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios del parlamento balear, los consejeros del gobierno autonómico, una treintena de alcaldes de las islas.

Diputados de los grupos popular, socialista y Vox en el Congreso de los Diputados y senadores de los grupos popular e Izquierda Confederal han saludado asimismo a la familia real.

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Joan Oliver Fuster, Medalla de Oro de Fomento del Turismo; Juan Bautista Costa Juan, premio Ramón Llull; Jordi Horrach, premio Ramón Llull, la actriz Laura Pons Olives, han sido otros de los invitados, entre los que también ha habido representantes del ámbito de la economía y la empresa, investigadores, de los medios de comunicación y de los sectores de la moda y la artesanía, así como los alumnos que han obtenido las mejores notas en el examen de la PAU en cada una de las islas baleares.

Por quinto año consecutivo, la recepción a la sociedad balear se ha celebrado en los jardines del Palacio de Marivent como gesto de apertura a la ciudadanía de la residencia oficial de la familia real en Palma, ocasión en la que los cocineros Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura han sido los encargados de preparar el cáterin.

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La recepción ha tenido lugar en una jornada en la que el barco de la Armada que capitanea el rey, el Hispania, ha liderado la primera regata de la 44.ª Copa del Rey Mapfre de vela en la categoría ORC0. EFE

(foto) (vídeo)