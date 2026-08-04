Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La oposición andaluza afea que Vox asuma la valoración de víctimas de violencia machista

Guardar

Sevilla, 4 ago (EFE).- Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) han censurado este martes que el pacto PP-Vox en la Junta deje en manos del partido de Santiago Abascal la valoración de las víctimas de violencia machista, en virtud de sus competencias en Justicia.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que "cuando PP y Vox pactan siempre perjudican a las mujeres".

PUBLICIDAD

"Dejar en manos de la ultraderecha negacionista la gestión de las unidades de valoración integral de violencia de género, así como otros servicios de atención psicosocial, es poner en riesgo la protección de las víctimas", ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía.

Todo ello "en una comunidad en la que ya han asesinado a 9 mujeres" en lo que va de año, ha abundado la también vicesecretaria general del PSOE.

PUBLICIDAD

En su opinión, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, "no cede" sino que "sabe perfectamente lo que hace" y "comparte el ideario de la extrema derecha con la que el PP se ha lanzado a competir".

"Vamos a estar muy vigilantes y defenderemos en el Parlamento, y donde haga falta, la seguridad y los derechos de las mujeres andaluzas", ha concluido Montero.

Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha aseverado en la red social X que "Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres" y "les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista".

"El PP no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace propia su agenda", ha añadido Maíllo, que también es coordinador federal de IU.

En la línea en la que se han venido manifestando este martes los otros dos grupos de la oposición, el portavoz de Adelante Andalucía, José Antonio García, ha indicado que estarán "vigilantes" para "no permitir ningún retroceso de derechos".

Los andalucistas adelantan que lo harán desde el Parlamento, pero también con movilizaciones en las calles e incluso con iniciativas ante los tribunales.

"El hecho de que el PP le haya dado las competencias relacionadas con violencia de género de la Consejería de Justicia es un auténtico peligro", ha señalado García. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Las publicaciones, difundidas en Facebook, WhatsApp, Instagram y Telegram, llaman a unirse a grupos de mensajería para coordinar el supuesto cruce

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

La Aemet detalla qué día podremos saber si las nubes nos permitirán ver el eclipse total del 12 de agosto

A cinco días del evento astronómico, el próximo viernes 7 de agosto, se activará un operativo especial de predicción meteorológica

La Aemet detalla qué día podremos saber si las nubes nos permitirán ver el eclipse total del 12 de agosto

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Como cada martes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”

Los motivos detrás del mal inicio de temporada de Aston Martín y cómo lo están solucionando

Quién es Iris Tió, la campeona que ha llevado la natación artística española a otra dimensión

Ni el Tour ni la Vuelta: esta es la competición de ciclismo más desconocida, es española y empieza hoy

Ya está a la venta la camiseta de España con las dos estrellas: precio y dónde puedes comprarla