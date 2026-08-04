La oposición andaluza afea que Vox asuma la valoración de víctimas de violencia machista

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Sevilla, 4 ago (EFE).- Los grupos de la oposición en el Parlamento andaluz (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) han censurado este martes que el pacto PP-Vox en la Junta deje en manos del partido de Santiago Abascal la valoración de las víctimas de violencia machista, en virtud de sus competencias en Justicia.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que "cuando PP y Vox pactan siempre perjudican a las mujeres".

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"Dejar en manos de la ultraderecha negacionista la gestión de las unidades de valoración integral de violencia de género, así como otros servicios de atención psicosocial, es poner en riesgo la protección de las víctimas", ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía.

Todo ello "en una comunidad en la que ya han asesinado a 9 mujeres" en lo que va de año, ha abundado la también vicesecretaria general del PSOE.

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En su opinión, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, "no cede" sino que "sabe perfectamente lo que hace" y "comparte el ideario de la extrema derecha con la que el PP se ha lanzado a competir".

"Vamos a estar muy vigilantes y defenderemos en el Parlamento, y donde haga falta, la seguridad y los derechos de las mujeres andaluzas", ha concluido Montero.

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Por su parte, el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha aseverado en la red social X que "Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres" y "les entrega el servicio que valora a las víctimas de violencia machista".

"El PP no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace propia su agenda", ha añadido Maíllo, que también es coordinador federal de IU.

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En la línea en la que se han venido manifestando este martes los otros dos grupos de la oposición, el portavoz de Adelante Andalucía, José Antonio García, ha indicado que estarán "vigilantes" para "no permitir ningún retroceso de derechos".

Los andalucistas adelantan que lo harán desde el Parlamento, pero también con movilizaciones en las calles e incluso con iniciativas ante los tribunales.

"El hecho de que el PP le haya dado las competencias relacionadas con violencia de género de la Consejería de Justicia es un auténtico peligro", ha señalado García. EFE

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