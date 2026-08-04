La Comunidad de Madrid da por controlados y en extinción los incendios de la Sierra Oeste

Guardar

Madrid, 4 ago (EFE).- La Comunidad de Madrid ha dado por controlados y en fase de extinción los fuegos que han afectado a 17 municipios de la Sierra Oeste de la región y ha bajado la categoría de Situación Operativa 0 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma).

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha detallado este martes que se ha autorizado el regreso a los vecinos de siete urbanizaciones de Pelayos de la Presa (El Mirador de Pelayos y Las Musas) y San Martín de Valdeiglesias (Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz) que permanecían desalojadas. EFE

PUBLICIDAD