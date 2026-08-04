La Abogacía del Estado representará a las empresas públicas Ineco y Tragsatec por la contratación de la ex de Ábalos

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El juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha acordado aceptar la personación de la Abogacía del Estado en representación de Ineco y Tragsatec, las empresas públicas en las que fue contratada Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y de las que habría cobrado casi 44.000 euros sin trabajar.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado indica que da por recibidos los escritos de la Abogacía en los que anuncia que representará a las entidades públicas y, por tanto, "se le tiene por personada en la presente causa", dándole acceso a la documentación del caso.

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Moreno imputó a Jéssica Rodríguez por presunta prevaricación en su contratación en Ineco y Tragsatec y la citó a declarar el pasado 20 de julio. En aquella ocasión, la expareja de Ábalos se acogió a su derecho a no declarar.

Rodríguez recurrió la decisión del instructor, pero Moreno confirmó su imputación por presunta prevaricación y subrayó, en un auto al que tuvo acceso esta agencia de noticias, que no debería haber cobrado de Ineco y Tragsatec, puesto que no realizó "trabajo alguno".

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En la sentencia del 'caso mascarillas', el Tribunal Supremo (TS) enmarcó en "prácticas de enchufismo" la contratación de Jéssica Rodríguez en ambas empresas, de las que, según el alto tribunal, cobró 43.950 euros sin ir a trabajar, todo ello después de que Ábalos "activara" su contratación y "facilitara" la "interesada cobertura" para "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo", según la sentencia del 'caso mascarillas'.

El alto tribunal vio probado que Ábalos "activó los mecanismos influyentes para la contratación" de su exnovia y "dispuso de las condiciones para que esta no fuera a trabajar durante todo el desarrollo del plan criminal".

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Además, "facilitó a la interesada cobertura para eludir o neutralizar los controles del desarrollo efectivo de su trabajo" y "colaboró en la confección falsaria de partes de asistencia", según la sentencia.

La resolución expuso, asimismo, que el exministro "transmitió indicaciones para que no se molestara a Jéssica Rodríguez pidiéndole explicaciones sobre el trabajo desarrollado" durante el tiempo que estuvo contratada, primero en Ineco y luego en Tragsatec, ambas empresas públicas.

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