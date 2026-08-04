Kerolin, Caicedo o Endler, las futbolistas latinoamericanas triunfan en el fútbol europeo

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Julia López

Madrid, 4 ago (EFE).- El crecimiento del fútbol femenino ha provocado un nuevo panorama deportivo y económico en Europa y, en los últimos años, la importación de talento de países como Brasil, Colombia o Chile está siendo cada vez más habitual.

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Jugadoras como Kerolin Nicoli, Linda Caicedo, Mayra Ramirez o Christiane Endler representan el éxito de Latinoamérica en Europa y abren las puertas para la llegada de más jugadoras de aquel continente a las grandes ligas europeas.

El reciente fichaje de Kerolin por el FC Barcelona hasta 2030, anunciado este martes, es la gran apuesta del mercado azulgrana. Un ejemplo más del paso adelante de las futbolistas latinoamericanas, quienes cada vez tienen más presencia en competiciones como la española, inglesa o alemana.

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Tras la marcha de Salma Paralluelo al Olympique Lyonnais, la internacional brasileña aterriza en la ciudad condal para aportar desborde, velocidad y muchos goles, además de polivalencia para jugar en diferentes posiciones, ya sea dando descanso en la delantera a Ewa Pajor o en una posición más retrasada.

Precisamente, la capacidad goleadora de Kerolin es uno de los aspectos que más valoró de ella el conjunto de Pere Romeu. La pasada campaña anotó nueve goles y dio cinco asistencias en 15 partidos con el Manchester City, con las que se proclamó campeona de la Women’s Super League inglesa.

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La estrella brasileña Marta Vieira da Silva fue una de las pioneras en emigrar a Europa para mostrar su talento en dos etapas diferentes en la liga sueca (2004-08 en Umea y de 2012-14 en Tyresö).

Un camino cada vez más habitual y que han seguido otras futbolistas como Gio Garbelini, delantera del Atlético de Madrid o Mónica Hickmann, una trotamundos que en la actualidad juega como defensa en el Madrid CFF y que, pese a que el próximo año cumplirá los 40 años, sueña con vestir la camiseta de la 'canarinha' como local en el Mundial de Brasil que se disputará el próximo verano.

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Si hay un país que está de moda en el fútbol femenino es Colombia. Tras ganar la Liga de Naciones de la Conmebol el pasado mes de junio, la selección ‘cafetera’ certificó su presencia en el próximo Mundial de Brasil, pero sobre todo, se postuló como uno de los países con más futuro en el panorama internacional con una mezcla de juventud y talento a raudales.

Linda Caicedo es la cara más visible de una generación que viene pisando fuerte. Estrella en el césped (es una de las mejores jugadoras del Real Madrid femenino) y en redes sociales (suma casi un millón de seguidores).

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Este mercado estival está siendo movido para las futbolistas de la tricolor. Caicedo, ganadora del premio Golden Girl en 2023, podría compartir delantera en el club madridista con una vieja conocida, Mayra Ramírez, otra de las colombianas más destacadas que en las últimas semanas ha sonado para incorporarse al Real Madrid.

De momento, Ramirez continúa en las filas del Chelsea, al que llegó como el fichaje más caro del fútbol femenino hace dos temporadas.

Asimismo, Ana Guzmán ha sido una de las incorporaciones más destacadas del verano. Su llegada al Bayern de Munich con apenas 18 años le convierte en la primera futbolista que vestirá la camiseta del gigante alemán.

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Mientras, la defensora internacional Daniela Caracas aportará experiencia al Dépor Abanca procedente del RCD Espanyol. Por su parte, la zaguera Manu Vanegas será una de las referentes del Brighton en la liga inglesa.

Chile es otro de los países con mayor representación en el fútbol europeo. Christiane Endler, la veterana portera del todopoderoso Olympique Lyonnais, seguirá como una de las líderes en el conjunto francés ganador de ocho Champions y que la próxima temporada se espera que sea uno de los equipos a batir por las grandes de Europa.

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En la liga F, los aficionados de la Real Sociedad esperan que la delantera Sonya Keefe continúe en racha de cara a puerta, ya que la pasada campaña fue una de las máximas goleadoras de la competición con 11 goles y, en 2025, se coronó pichichi de la segunda división con 16.

Por otra parte, Antonia Canales, portera del Badalona Women, vive la otra cara del fútbol y en la actualidad se encuentra recuperándose de una lesión en el ligamento cruzado sufrida la temporada pasada. EFE.

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