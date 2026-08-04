Junts dice que no dará "ni un voto" al Gobierno si Cataluña recibe menores migrantes

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Barcelona, 4 ago (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha señalado que su formación no dará "ni un voto" al Gobierno si Cataluña no queda fuera del reparto entre las comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados llegados de Ceuta.

En su mensaje en X, Nogueras señala que "como ya conseguimos en el reparto que se hizo hace un año de los menores no acompañados de Canarias, Junts no da ni un voto si no se deja a Cataluña fuera del reparto".

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La portavoz de Junts en el Congreso añade: "Conseguimos lo que nunca había hecho nadie: en el reparto, Cataluña quedó fuera. Y lo hicimos solos. El resto de diputados catalanes aceptaban que, como siempre y sin recursos, España siguiera abusando de los catalanes y siguiera tensionando un país que ya no puede más".

"Seguramente nadie te lo ha explicado. De hecho, seguramente lo que te han dicho unos es que somos racistas y lo que te dicen otros es que no hacemos nada. Salud y a seguir defendiendo Cataluña mientras muchos (demasiados) solo se dedican al parloteo con una arrogancia que nunca había visto en perfiles supuestamente catalanes", concluye Miriam Nogueras. EFE

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