Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Juan Manuel Cerúndolo gana y se cita con Ruud en Montreal

Guardar

Chicago (EE.UU.), 4 ago (EFE).- El argentino Juan Manuel Cerúndolo ganó este sábado al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2 y se clasificó para la segunda ronda del Masters 1.000 de Montreal, en la que se medirá con el noruego Casper Ruud.

Cerúndolo, hermano de Francisco Cerúndolo, solventó su partido con Medjedovic en 75 minutos sin ceder el saque y al anular las dos bolas de rotura concedidas.

PUBLICIDAD

Le espera Ruud, número catorce del mundo y exnúmero dos, que arranca su camino en Canadá directamente en la segunda ronda.

El tenis argentino también llevó a la segunda ronda a Sebastián Báez y a Tiago Agustín Tirante, mientras que Román Andrés Burruchaga cayó 4-6, 7-5 y 6-3 contra el australiano Alexei Popyrin. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ganadores de Euromillones de este martes 4 de agosto del 2026

Como cada martes, aquí están los resultados del sorteo, dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Ganadores de Euromillones de este martes 4 de agosto del 2026

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 4 de agosto de 2026

Como cada martes, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultado del sorteo del martes 4 de agosto de 2026

El verdadero poder de la vilica: mujeres al mando de la industria agrícola en el Imperio Romano

El análisis combinado de fuentes literarias latinas y excavaciones arqueológicas desmonta el mito de la mujer que solo hace labores en el hogar

El verdadero poder de la vilica: mujeres al mando de la industria agrícola en el Imperio Romano

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Un educador canino explica la mejor forma de que dos perros con personalidades distintas convivan: la clave está en la confianza

Identificar el origen del problema es más eficaz que intentar corregir únicamente la conducta visible

Un educador canino explica la mejor forma de que dos perros con personalidades distintas convivan: la clave está en la confianza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Interior registra un 164,1% más de llegadas irregulares a Ceuta entre enero y julio de 2026 con respecto al año pasado

Ayuso anuncia que Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de los incendios: “Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”

Usuarios en las redes sociales en Marruecos organizan una nueva entrada masiva de migrantes a Ceuta para el 15 de agosto: “Quien quiera entrar, bienvenido”

El juez Calama pide a la UDEF un informe “exhaustivo” que reconstruya el accionariado de Plus Ultra para comprobar el alcance que tuvo el capital venezolano

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia

Todas las novedades de la temporada 2026-27 que ha hecho oficial el CTA: de los cambios con límite de tiempo a las lesiones de los porteros

El agente de Makhachev avisa a Ilia Topuria: “Usman Nurmagomedov te noqueará en cuatro asaltos”