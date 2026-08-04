Juan Manuel Cerúndolo gana y se cita con Ruud en Montreal

Guardar

Chicago (EE.UU.), 4 ago (EFE).- El argentino Juan Manuel Cerúndolo ganó este sábado al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2 y se clasificó para la segunda ronda del Masters 1.000 de Montreal, en la que se medirá con el noruego Casper Ruud.

Cerúndolo, hermano de Francisco Cerúndolo, solventó su partido con Medjedovic en 75 minutos sin ceder el saque y al anular las dos bolas de rotura concedidas.

PUBLICIDAD

Le espera Ruud, número catorce del mundo y exnúmero dos, que arranca su camino en Canadá directamente en la segunda ronda.

El tenis argentino también llevó a la segunda ronda a Sebastián Báez y a Tiago Agustín Tirante, mientras que Román Andrés Burruchaga cayó 4-6, 7-5 y 6-3 contra el australiano Alexei Popyrin. EFE

PUBLICIDAD