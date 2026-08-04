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IU pide al Gobierno actuar para que el Rayo Vallecano devuelva el precio de los abonos si se 'muda' a Burgos

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Izquierda Unida (IU) ha planteado la conveniencia de intervenir desde el Gobierno para exigir que el Rayo Vallecano devuelva abonos de temporada en caso de no poder disputar encuentros en la Comunidad de Madrid a causa de del cierre de su estadio por obras en el recinto.

Así lo plantean el portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago, y el diputado Nahuel González mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo que aborda la complicada situación del equipo madrileño.

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Recientemente la Comunidad de Madrid dictó una orden de extinción de la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano, que incluye como medida cautelar la suspensión inmediata de la concesión, tras detectar en una auditoría iniciada en octubre "graves" deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

Por su parte, diversas informaciones apuntan que el Rayo Vallecano baraja la opción de disputar sus encuentros en el estadio de 'El Plantío', ubicado en la ciudad de Burgos y a unos 250 kilómetros de la capital.

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Mientras, Facua-Consumidores en Acción reclamó al Rayo Vallecano que reembolse el dinero de los abonos a los aficionados que no puedan acudir a los partidos fuera de la Comunidad de Madrid.

SON LOS ABONOS "MÁS CAROS DE LA HISTORIA"

En esta línea, los dos diputados preguntan al Gobierno respecto a si el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy, tiene pensado actuar para demandar al Rayo que devuelva el importe de los abonos de los partidos que se disputen fuera de Madrid, algo que "preocupa a muchos socios".

Tanto Santiago como Nahuel González, que es el responsable de Deportes del grupo Sumar, interrogan sobre si se va a plantear "alguna otra solución a la afición y a la comunidad vecinal con respecto a esta problemática".

Los dos diputados del grupo plurinacional desgrana que el club inició la campaña de abonados "sabiendo que las condiciones del estadio impedirían disfrutar de su uso", alertando que "muchos socios ya han desembolsado el importe de los abonos para una actividad que no se sabe si podrán disfrutar".

"Son los abonos más caros de la historia", especifican Santiago y González, al relatar que su precio "se ha incremento como media el 15% respecto al año anterior y casi el 100% en cuatro años".

PRESERVAR UN ESTADIO QUE ES PARTE DE LA "IDENTIDAD DE VALLECAS"

Los dos consideran que el Estadio de Vallecas "constituye un equipamiento de referencia para el distrito y un elemento central de la "identidad popular" del barrio.

En este sentido, destacan que cualquier actuación sobre él debe responder al interés general, debe ejecutarse con "transparencia" y contar con "mecanismos efectivos de participación vecinal y del propio 'rayismo' para evitar o minimizar cualquier vulneración de derechos que pueda surgir".

De esta forma, demandan que el Gobierno maniobre para esclarecer la veracidad de las informaciones que apuntan al supuesto interés del presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, en adquirir unos terrenos propiedad de Adif para edificar un nuevo estadio.

SOSPECHAN QUE SE ACTÚA CON OPACIDAD

Por otro lado, solicitan a la Secretaría de Estado de Deporte si ha supervisado, dentro de sus competencias, el estado del Estadio de Vallecas ante el su "estado de degradación y salubridad crítico". También pide información sobre si se aseguró que la Comunidad de Madrid, administración que es responsable del recinto, realizaba medidas de control sobre la situación de la instalación.

IU destaca que "durante años los aficionados e incluso el personal del cuerpo técnico y jugadores han denunciado" estas las graves deficiencias. Así, ha alertado de que "podría haberse generado una situación en la que se ha querido dejar morir el estadio para forzar la construcción de uno nuevo que pueda tener un mayor aprovechamiento económico".

Por tanto, critican "la opacidad con la que se ha actuado traslada toda la incertidumbre a los aficionados, mientras la sociedad obtiene liquidez inmediata".

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EuropaPress

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