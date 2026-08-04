Iris Tió: "Estoy muy contenta y muy orgullosa"

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Redacción deportes, 4 ago (EFE).- Iris Tió que este martes se proclamó nueva campeona continental del solo técnico, no pudo ocultar su satisfacción por un triunfo que permitió a la nadadora española romper el maleficio que parecía perseguirla en estos Europeos de París en los que ya contabilizaba dos platas y un bronce.

"Estoy supercontenta con esta medalla, porque he podido disfrutar muchísimo nadando esta rutina y he estado muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido, porque a veces no los noto tan bien y hoy sí los he notado muy bien", señaló Tió en declaraciones difundidas por la Federación Española de Natación.

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En este sentido, la nadadora española, que arrebató por tan sólo dos décimas de punto la medalla de oro a la Vasilina Khandoshka, destacó el aspecto artístico de una rutina que cautivo tanto a los jueces como a los espectadores presentes en el Centro Olímpico Acuático de París.

"Es una rutina y una canción que me emocionan, incluso a mí, me encanta, me ha encantado desde el primer momento que comenzamos a trabajar con ella", indicó Tió, que destacó el sensacional trabajo de los entrenadores españoles, a los que no dudó en calificar como "los mejores del mundo".EFE

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