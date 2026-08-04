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Igualdad recuerda a Ceuta que cuenta con fondos del pacto de Estado para ayudar a mujeres

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Madrid, 4 ago (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha recordado a las autoridades de Ceuta que puede utilizar fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género transferidos a la ciudad autónoma para proteger a las mujeres que entraron la semana pasada y están escondidas en las calles, con riesgo extremo de sufrir violencia y caer en redes de explotación.

Se trata de una carta dirigida a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, según ha informado en un comunicado el Ministerio de Igualdad, que muestra su solidaridad y tiende la mano a la ciudad autónoma para buscar solución a estas mujeres.

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En la misiva, la secretaria de Estado, María Guijarro, muestra su preocupación por la situación que viven las mujeres migrantes que han llegado a Ceuta en los últimos días, que están escondidas en las calles y en riesgo extremo de sufrir violencias sexuales y físicas, o de caer en manos de redes de trata o explotación sexual.

María Guijarro -explica el comunicado- ha recordado que la ciudad autónoma tiene espacios públicos que pueden servir de cobijo en este momento de emergencia y que puede utilizar los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para estas actuaciones.

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"Ésa es su razón de ser y por eso cada año se realizan las transferencias a las comunidades y ciudades autónomas", cita Igualdad en su comunicado, en el que precisa que para 2026, el Gobierno ha destinado 2,3 millones de euros a Ceuta para luchar contra la violencia de género.

Y concreta: "Cerca de 2 millones de euros dedicados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 400.000 euros dirigidos a distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y violencias sexuales".

"La ciudad debe atender a estas mujeres en riesgo de sufrir violencias machistas, propiciarles un lugar seguro donde puedan recibir la asistencia básica por parte de todas las administraciones competentes", expone la secretaria de Estado.

Igualdad también ha contactado con la directora del Instituto de las Mujeres de Ceuta, con la delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género para analizar la situación en la ciudad autónoma, tras la entrada desde Marruecos de decenas de miles de personas, que en su mayoría han retornado pero que en parte vagan por las calles y en asentamientos en la zona montañosa. EFE

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