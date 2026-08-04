Faye: “Claudio me llamó y me convenció de venir al Celta”

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Vigo, 4 ago (EFE).- El central senegalés Abdoulaye Faye afirmó este martes que una llamada de Claudio Giráldez terminó de convencerle de fichar por el Celta, en el que jugará cedido esta temporada por el Bayer Leverkusen.

“Conozco al Celta desde que era muy joven, sé que es un gran club. Tenía la oportunidad de irme a otros equipos, pero el entrenador me llamó y me convenció. Me gusta la forma que tiene de jugar”, manifestó en rueda de prensa el futbolista africano.

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El futbolista zurdo, internacional sub-21 con su país, jugó la pasada temporada, también como cedido, en el FC Lorient francés, con el que disputó 17 partidos en la Ligue 1 (1.446 minutos) y 2 en la Copa de Francia.

“Todo futbolista quiere jugar al nivel más alto. Es una ambición personal jugar la Liga de Campeones, sea aquí o en otro lugar”, apuntó el tercer fichaje veraniego del Celta, quien elogió a su nuevo compañero, el veterano Marcos Alonso.

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“Estoy listo para ayudar al equipo donde sea, pero quiero jugar en mi posición, la de central izquierdo. Ahí me siento más cómodo. Es un honor compartir vestuario con Marcos Alonso, es un grandísimo futbolista”, subrayó.

Por su parte, el director de fútbol del Celta, Marco Garcés, no dudó en calificar a Faye como “una de las grandes promesas del fútbol europeo”.

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“Estamos enfocados en la realidad de este año, con tres competiciones. Necesitamos ciertos atributos de manera inmediata y creo que Faye nos los aporta. Del mismo modo que él viene, nosotros también estamos cediendo jugadores sin opción de compra. Necesitamos mantener ciertas ventanas abiertas porque hay gente en el Fortuna que viene apretando fuerte”, apuntó al ser preguntado por la cesión sin opción de compra. EFE

Dmg/cmm