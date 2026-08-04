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El Valencia Basket femenino inicia la pretemporada el 17 de agosto y jugará dos amistosos

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Valencia, 4 ago (EFE).- El Valencia Basket, vigente campeón de la Liga y la Copa de la Reina, iniciará la pretemporada de su primer equipo femenino el 17 de agosto y disputará solo dos amistosos antes de participar en la Supercopa de España.

Esta pretemporada será inusual por la celebración de la Copa del Mundo, a principios de septiembre, junto con el calendario de la WNBA.

El conjunto valenciano disputará dos encuentros de pretemporada antes de afrontar el primer partido oficial de la nueva campaña, que llegará con la semifinal del primer título en juego, la Supercopa LF Endesa 2026, que se jugará los próximos 26 y 27 de septiembre en Torrejón de Ardoz.

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Las jugadoras empezarán a llegar a Valencia la semana del 17 de agosto, cuando pasarán las revisiones médicas y fisioterápicas y las pruebas físicas. La primera sesión en pista a las órdenes de Javier Torralba está programada para el lunes 24 de agosto.

El grupo, que no estará completo a causa de la celebración de la Copa del Mundo entre el 4 y el 13 de septiembre en Alemania, dispondrá de casi tres semanas de preparación antes de afrontar sus primeros compromisos de pretemporada.

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El primero será el sábado 12 de septiembre con la disputa de un test ante Movistar Estudiantes a las 18.00 horas en Valencia, en un pabellón por determinar.

La siguiente semana, con las internacionales incorporadas, el conjunto 'taronja' pondrá rumbo a Palma de Mallorca donde se enfrentará al recién ascendido Azul Marino de Alba Torrens, contra el que se estrenará en la primera jornada de Liga el 3 de octubre.

El partido se disputará el jueves 17 de septiembre a las 19.00 horas, en el que será el último amistoso antes del inicio de las competiciones oficiales. EFE

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