El incendio de Senet (Lleida) afecta 109 hectáreas, 36 en la periferia del parque nacional

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Barcelona, 4 ago (EFE).- El incendio de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida), afecta ya una superficie provisional de 108,97 hectáreas de terreno forestal, 35,87 de las cuales en la zona periférica de protección del Parque Nacional de Aigüestortes.

Así lo han detallado este martes los Agentes Rurales con una publicación en su perfil de X que actualiza los datos de ayer, cuando el terreno quemado era de 74,97 hectáreas.

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Los Bomberos de la Generalitat han pedido de nuevo este martes a los excursionistas que eviten llevar a cabo actividades en la zona pirenaica de Senet, en la comarca de la Alta Ribagorça, afectada por un incendio forestal desde el pasado viernes.

"El incendio continúa activo, las tormentas de ayer dejaron cantidades de agua insuficientes y, para hoy, se mantienen las condiciones de inestabilidad en la zona", han informado esta mañana los Bomberos en su cuenta de X.

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Durante la tarde de ayer, Protección Civil levantó las restricciones de actividades de excursionismo y alta montaña en la zona por la mejora de las condiciones del incendio y desactivó el Plan especial de emergencias por incendios forestales de Cataluña (Infocat).

Los Bomberos trabajan sobre todo con medios aéreos, ya que, debido a la pendiente de la zona, es un terreno peligroso para los efectivos terrestres, que se concentran en el perímetro para crear áreas de contención, indicó ayer el cuerpo.

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Sus prioridades son evitar la apertura del flanco derecho en dirección al Valle de Bohí y Cavallers, y que un nuevo posible pirocúmulo provoque carreras en el flanco izquierdo del incendio, que tiene un potencial de afectar a 270 hectáreas. EFE

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