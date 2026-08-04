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El colombiano Cucho Hernández, "con ganas de hacerlo bien en Liga, Copa y Champions"

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Sevilla, 4 ago (EFE).- El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que cumple con esta su tercera temporada en el Betis, ha destacado este martes que está "muy ilusionado" y "con ganas de hacerlo muy bien en LaLiga, en la Copa y en la Champions".

Cucho se incorporó el lunes a los entrenamientos del equipo en Sevilla y viajó ya con sus compañeros a Dublín, donde el miércoles el equipo que entrena el chileno Manuel Pellegini jugará un amistoso de pretemporada ante el Arsenal, conjunto inglés actual subcampeón de la Liga de Campeones y que entrena el español Mikel Arteta,

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"Tenía muchas ganas ya de venir. La verdad que necesitaba las vacaciones, necesitaba estar con mi familia, pero a la vez ver al equipo entrenando, ver al equipo viajando en pretemporada y entrenando hace que quieras estar antes", ha relatado el punta suramericano en declaraciones al club.

Chucho ha reconocido "ha sido un año lleno de emociones" y que los dos últimos meses han estado "llenos de muchas cosas".

"Darle las gracias a Dios por la nueva bendición que es mi hijo. Nos ha traído mucha luz, mucha felicidad y, por otra parte, jugar un Mundial es el sueño más grande que pueda tener un futbolista al representar a su país. Así que estoy muy contento por haber tachado esto en la lista de mis objetivos de mi carrera, pero lo que queda por delante es mucho más grande", ha relatado.

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El futbolista ha asegurado que afronta esta exigente temporada "con la misma tranquilidad" que cuando llegó al Betis, aunque ha reconocido que tienen a "una afición que siempre va a exigir de buena manera" y que quieren "hacer un muy buen papel en Champions" y en LaLiga "siempre estar ahí arriba como en estos últimos años", por lo que ha añadido que nunca se conforman y que tienen "un equipazo para poder hacerlo".

Cucho, que desveló que tiene "un número en la cabeza" de goles que quiere conseguir esta temporada pero que no quiere decirlo para no "dar pistas", ha explicado que "el equipo construye con la intención" de que los delanteros "pueda finalizar" y que son los que juegan arriba los que tienen "la responsabilidad de intentarlo".

"Obviamente que no todas irán adentro, ese es el fútbol, pero practicamos y nos entrenamos para que el porcentaje sea alto. Así que yo tengo muchas ganas de marcar muchos goles, de ayudar al equipo y que sea un año muy bonito para todos", ha subrayado. EFE

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